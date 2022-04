– Azon az éjszakán éppen felébredtem fél négy előtt valamivel, kimentem a mosdóba, de semmi furcsát nem tapasztaltam – idézte fel a történteket Horváth Ildikó.

– Ránéztem a telefonomra, és elkezdtem olvasni egy hírt, majd hallottam, hogy pattog valami. Gondolkodtam, hogy mi lehet, azt hittem, hogy jégeső, de amikor hátra néztem, akkor már lángolt a fal. Eldobtam a telefont, és kirohantam az udavarra, hogy megnézzem, el tudom-e oltani a tüzet, de már láttam, hogy nem. Olyan iszonyatos forróság csapott meg, hogy nem kaptam levegőt. Torkom szakadtából elkezdtem ordítani, hogy „tűz van, azonnal gyertek ki!”. Az ajtót, ami éppen a tűzre nyílt, rányomtam a lángokra, és addig tartottam, amíg ki nem menekültek a többiek, de éreztem, hogy pokoli forró. Csak a szerencsének köszönhető, hogy nem esett bajunk, mert ha nem ébredek fel, bent égünk, de ha egyedül lettem volna, akkor sem tudtam volna kivinni az anyukámat és az unokámat is. Hála az égnek, hogy a lányom három hónapja költözött haza…

Rádobtam egy plédet a lányomra, és úgy mentünk ki az égő házból

– vette át a szót Ildikó lánya, Bernadett.

– Aztán visszamentem a nagymamámért, aki nagyon nehezen mozog, így a karjaimban kellett vinnem. Amikor pléd alá bújva mentünk ki a házból, már az asztal is lángolt, és szikrázott fent minden. Pokoli volt, mintha egy filmben lennénk. A lányom sírós hangon meg is kérdezte tőlem, hogy „anya, ugye ezt most csak álmodom?”. Ott álltunk az udvaron négyen félig mezítláb, a szomszédok hoztak nekünk meleg zoknit és papucsot. A lányom telefonnal a kezében alszik, így azt is magával hozta, azon értesítettük a tűzoltókat, de háromnegyed óra múlva értek ki, addigra semmi nem maradt az otthonunkból – mesélte könnybe lábadó szemmel Bernadett.

Mindenünket elvesztettük, de örülök, hogy élünk

– mondta Ildikó.

– Az unokámnak, Viviennek mindene megvolt, egy csodaszép galériás ágya, Barbie baba és plüss maci gyűjteménye, rengeteg játék, amik közül valamelyik még az enyém volt és a gyerekeimé. A könyveink is odavesztek, pedig az számunkra kincs. Ez a nagy szívfájdalmam. Ráadásul előző nap vásároltunk be, majdnem százezer forintot költöttünk el, főként ennivalóra. Sokan segítettek nekünk a tragédia óta némi pénzzel vagy adományokkal, és olyanok, akiktől nem számítottam rá. Ez akkora erőt és hatalmas lökést ad, de már a biztató szavak is, ha például azt mondják: veled vagyok. Csodálatosak az emberek, és szuper családom, barátaim vannak – hálálkodott Ildikó.

Jó barátnője, a szintén Újszászon élő Pásztorné Ónodi Erika, aki gyönyörű égetett cukorcsodákat készít, az egyik alkotását licitre bocsátotta, és az érte kapott összeget felajánlotta Ildikóéknak. Mivel csak a fiától, Tóth Urbán Zoltántól érkezett ajánlat, aki nem tartott igényt a cukorszoborra, a pénz és az édesség is Ildikóékhoz került.



– Csak annyi segítséget szeretnénk még, hogy rendes fedél legyen a fejünk felett, és az unokámnak meglegyen, ami az iskolához kell – mondta Ildikó. – Vagyis íróasztal és tanszerek, mert az iskolatáskája is bent égett, mint ahogy a három laptopunk is. Így egy számítógép vagy laptop is kellene neki a tanuláshoz, mert egyébként nagyon jó tanuló, még úgy is, hogy időnként heteket hiányzik az iskolából a betegsége miatt. Vivien ugyanis cukorbeteg, ezért diétásan kell táplálkoznia.