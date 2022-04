Gávris Szabolcs, a CasaNetWork ingatlaniroda vezetője is megerősítette, hogy a vásárlók kiemelt szempontként kezelik a kérdést.



– Nem mindegy, hogy energetikailag mennyire korszerű egy lakás vagy családi ház. Egyfelől azért, mert ez jelentősen befolyásolja, mennyibe fog kerülni az üzemeltetés, mennyit kell áldozni rezsiköltségekre. Másrészt az emberek valóban egyre környezettudatosabbak. Egy kiváló paraméterekkel rendelkező ingatlan igen jó befektetés is, hiszen hosszabb távon jelentős pénzeket lehet megspórolni, és egy ingatlan legtöbbeknél egész életre szóló beruházás – hangsúlyozza a szakember.

Hozzátette, természetesen az is meghatározó, hogy meg tudja-e valaki fizetni a korszerűbb ingatlanért a magasabb összeget. Manapság a támogatott hitelek is elősegítik, hogy minél többen megengedhessék ezt maguknak. Ennek ellenére vannak olyanok, akik nem tudják felvállalni, hogy plusz pénzeket fordítsanak az energiatakarékos megoldásokra, így náluk továbbra is az olcsóság a szempont.