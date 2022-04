Kellett várni néhány évet, de végre sikerült megszerveznünk ezt a kis tojáskereső mókát. Három esztendővel ezelőtt jártak nálunk a református ovi gyerkőcei, akiknek megígértem, hogy szervezünk egy húsvéti rendezvényt. A covid miatt eddig kellett türelemmel várakoznunk, de csak sikerült – mondta örömmel Jászné Polgár Mária.

A nyugdíjas pedagógus hölgy számára, mint hozzátette, óriási boldogságot jelentett, hogy látta a gyerekek csillogó szemeit, izgatott tekintetüket a program közben. Kicsit önmagát látta újra gyerekként.Sok évvel ezelőtt a Kossuth-téri iskolába jártam (a mai református kollégium általános iskolája), ahol kiváló pedagógusok tanítottak. Így Békésiné Nusi néni, aki elvitt bennünket a saját kertjébe, és elfogyaszthattuk az összes szőlőt, amit leszedtünk. A kertészkedés örömteli és hasznos tevékenység. Visszacsalogat a természethez, megmutatja a teremtés csodáját, hogy miként lesz a pici magból hatalmas növény. Tulajdonképpen ezt is láthatták a most hozzánk látogató gyerekek, a tojáskeresés csak még különlegesebbé tette a programot – mesélte.

Jászné Marika és férje, Ferenc örömmel mutatta és mutatja meg kertjét a gyerekeknek, de természetesen a felnőtteknek is. Büszkék is lehetnek, hiszen annak minden négyzetmétere csodálatos.

Őshonos fákat ültettünk, vegyszermentesen termesztünk, vetésforgót, növénytársítást alkalmazunk. Rengeteg gyógy- és fűszernövényünk van, a mi kertünkben menedéket találnak a pillangók, a gyíkok és a sünök. Öt unokánk van, velük közösen készítettünk babsátrat, de van vadvirágos rétünk is. Minden évben újítunk valamit, idén facéliát vetettünk és méhlegelő lesz belőle. A „Magyarország legszebb konyhakertjei” országos programban egyébként 2019-ben díjazták is a kertünket – mutatta be röviden a területet Marika.

Hallva szavait, nem is kétség, hogy ez a hely kiváló helyszín volt egy húsvéti tojáskereséshez. A minap a Csoda-vár (Zrínyi úti) Óvoda ötven gyerkőce látogatott el hozzájuk, de még az ünnep után is várnak csoportokat.Kis tavaszköszöntővel kezdtük a programot, bemutattuk a kertet és jött a várva-várt tojáskeresés. Kis kosarakat kaptak a gyerekek, és izgatottan indultak a „kincsvadászatra”. A tojásból volt mindenféle: kicsi, nagy, fából, filcből készült. Amit megtaláltak, természetesen el is vihették – mesélte Marika, aki még külön megajándékozott minden résztvevőt egy-egy csokitojással, ő „cserébe” apró ajándékokat kapott a gyerekektől, a fiúk pedig locsolóversekkel és illatos kölnivel is meglepték.

– Vidáman telt a délelőtt. Köszönöm azoknak, akik hozzájárultak a gyerekek boldogságához. Öröm volt, hogy eljött Szűcs Dániel alpolgármester úr és az önkormányzat két munkatársa: Pozderka-Korcsok Anita és Veres Anikó. Ők is ajándékkal készültek, egy-egy csokinyulat adtak a kicsiknek. Máskor is szeretettel várjuk az egész csapatot – tette hozzá Marika, aki folytatja az értékmegőrző „küldetést”, férjével tovább csinosítják, ápolják, gondozzák a kertet, a maguk, de természetesen mások örömére is.