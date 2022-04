Szerda délután három órától tartja ­következő, nyílt ülését a jászberényi képviselő-testület a városháza nagytermében. A napirendi pontok sorában tárgyalják többek között a város ­közbiztonsági és tűzvédelmi helyzetét, a Jászberényi Hivatásos Tűz­ol­tó­pa­rancs­nok­ság előző évi tevékenységéről szóló beszámolót.

Szó lesz a Volánbusz Közlekedési Zrt. tavaly végzett helyi személyszállítási közszolgáltatási tevékenységéről. A tanácskozáson jóváhagyhatják Jászberény környezetvédelmi programját és környezetvédelmi akciótervét. Mindezek mellett ingatlanok hasznosításáról, értékesítéséről is dönthetnek, és módosíthatják a településkép védelméről szóló önkormányzati rendeletet a szerda délutáni tanácskozáson. Szó lesz a költségvetés kiadási előirányzatainak átcsoportosításáról is.

Az előterjesztések sorában több fejlesztési pályázat szerepel. Így az önkormányzat a TOP Plusz programban szociális célú városrehabilitációra, helyi gazdaságfejlesztésre, valamint egészségügyi és szociális infrastruktúra fejlesztésére is igényelne támogatást. Mindezeken túl belterületi utak korszerűsítésére is pályázatot adna be a város.