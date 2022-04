A pénzügyi tudatosságra nevelés nagy hangsúlyt kap a Szolnoki SZC Kereskedelmi és Vendéglátóipari Technikum és Szakképző Iskolában. A kilencedik osztályosoknak szervezett legutóbbi rendhagyó pénzügyi tanórába egy szakértő, Tiszó Adrienn, a Garantiqa Hitelgarancia Zrt. munkatársa is bekapcsolódott – tudtuk meg Mustos Szilvia pedagógustól.

Fontos, hogy megbízható forrásból származó, a hétköznapi életben is hasznosítható ismeretekhez jussanak a diákok

– hangsúlyozta Mustos Szilvia.

– A tanórák hatékonyabbá tétele érdekében lehetőség nyílik pénzügyi szakember bevonására is, idén Tiszó Adrienn van a segítségünkre, online formában. Legutóbb a pénzügyi tervezésről és a megtakarításokról beszélgettünk, melyhez kapcsolódóan a tanulók életkorukhoz illő űrlapokat töltöttek ki. A Pénziránytű Alapítvány által kiadott füzet nagy hasznunkra volt, az interaktív óra keretében több feladatot is megoldottunk közösen. Sok diák pedig a kamatszámítás rejtelmeibe is belemélyedt. Fontosnak tartjuk ezen ismeretek elsajátítását, mivel a középiskolások többsége már rendelkezik saját bankszámlával, ahová ösztöndíját vagy egyéb juttatásait várja – fejtette ki a pedagógus.