Jelentős módosítások történtek az idei év horgászrendjében Fegyverneken, melynek értelmében több szigorítást is bevezettek.

– Tudjuk, hogy ez csak nagyon ritkán nyeri el a horgászok többségének szimpátiáját, azonban a hal kereskedelmi árának nagymértékű emelkedése szükségesé tette ezeket. Bízunk benne, hogy a felelős halgazdálkodás a továbbiakban is azt eredményezi, hogy a vízparton ezek után is mindenki megtalálja a számításait – tájékoztatott a szabályozással kapcsolatban Faragó Attila, a Fegyverneki Városüzemeltetési Intézmény részlegvezetője. Mint mondta, az idei évtől a IV. számú tóegységet kiemelt sporthorgász vízterületként hasznosítják, megadva a lehetőséget ezzel a „Fogd meg és engedd vissza” elvet valló sporthorgászoknak. Ezen a vízterületen éppen ezért nagyon szigorú szabályozást vezettek be.

A három kilogramm feletti pontyot megfogása után kíméletesen vissza kell helyezni a vízbe, tilos hazavinni. Több kötelező felszerelést is előírtunk, így a pontymatracot, valamint a sebfertőtlenítőt is

– hangsúlyozta a részlegvezető. Hozzátette, folytatódott a horgászhelyek fejlesztése is, így most már akár több horgász is kényelmesen elfér egy álláson. A vízparton több új információs és a tóegységek számait jelölő útba igazító táblákat helyeztek ki.