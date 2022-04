– Ezek a fejlesztések is bizonyítják, hogy a kormány segítséget nyújtott a vállalkozásoknak. Nem megszorításokkal, hanem a beruházások támogatásával, munkahelyteremtéssel és adócsökkentéssel válaszoltunk az elmúlt esztendők nehézségeire. A beruházásösztönző programunk által Jász-Nagykun-Szolnok megyében negyvennyolc beruházás valósult meg, mindezzel 12600 munkahelyet megtudtunk megvédeni önöknél – tette hozzá Szijjártó Péter.



A mezőtúri fejlesztéseket Herczeg Zsolt is üdvözölte, kiemelte, büszke ezekre a cégekre és bízik a további sikerükben.

– Továbbra is számítunk önökre, hiszen igen jó adózó cégek az önöké, ami fontos az önkormányzat, s általa a lakosok számára is. Amennyiben bizalmat kapok a választásokon, országgyűlési képviselőként is bízom az együttműködésben – emelte ki a városvezető.