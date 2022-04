Hullámzó a foglalási kedv a belvárosban működő Klantours utazási irodában.

Sokan visszakoztak egy időben a Covid miatt, azt túléltük, aztán beindult az utazási kedv, majd jött az orosz–ukrán háború, aminek kitörésekor erős megtorpanást éreztünk, de az előfoglalási szezonunk bizakodásra adott okot – tekintett vissza az elmúlt hónapokra Weinrauch László, a Klantours utazási iroda vezetője.



Partnereik egy részénél már október végén elindul a foglalási szezon, de a december 31. is fontos időpont. Általában három szakaszra osztják ezt az időszakot, minél hamarabb foglal valaki, annál olcsóbb az adott út.



Március 31-én járnak le az előfoglalási kedvezmények, ilyenkor csendesebb időszak következik, míg meg nem érkeznek az akciók, esetleg a last minute utak – magyarázta.

Sokan konkrét terv és úti cél kitűzése nélkül érkeznek az irodába. Ilyenkor tovább tart felmérni az igényeket, és megtalálni az utazni vágyóknak a legalkalmasabb üdülőhelyet, de nem lehetetlen. Az alap elvárások, hogy a lehető legjobb helyre, a lehető legolcsóbban és a legjobb ellátással. Persze azért egy rövid beszélgetés során sikerül megismertetni a realitásokat, amin belül mozoghat a foglalni készülő – számolt be tapasztalatairól.



Akadnak visszatérő utasaink, akik szinte minden alkalommal nehezen választanak úti célt.

– A minőséget meg kell fizetni, próbálunk ár-érték arányban a legjobbat ajánlani – mondta. A legkeresettebbek a görög, török vagy horvát tengerparti úti célok, de több körutazást is szerveznek egyebek mellett Olaszországba, illetve Bulgáriába.Május végére az összes görög terület is tele lehet. Elsősorban mégis Törökország a cél, május és október között heti húsz charterjárat indul oda, ami legalább négyezer magyar turistát jelent. Ár-érték arányban a legjobb, szinte minden ajánlat all inclusive, a Covid-szabályokat figyelembe véve a legegyszerűbb a bejutás, elfogadják a magyar védettségi igazolványt is – részletezte. Hozzátette: az aktuális feltételekről az utazás előtt tájékoztatják ügyfeleiket, azok betartása is az ő felelősségük, szinte minden országban kötelező a koronavírus elleni védőoltás.



A tapasztalatok szerint idén a tehetősebb emberek foglaltak, a piacról hiányoznak azok az utasok, akik heti száz-százötvenezer forintos görög buszos utazást keresnek. Fiatalok és az idősebb korosztály is betér hozzájuk.

Akadnak, akik úgy vélik, hogy majd az interneten megkeresik maguknak a szállást, de még mindig biztosabb egy utazási irodával útnak indulni. A helyszíni képviselő ugyanis sokat segíthet egy-egy probléma kezelésében – hangsúlyozta Weinrauch László.

Ma már egy antarktiszi vakáció is megszervezhető



Tunéziában, illetve Törökországban jellemző a delfinnel úszás, vagy a különféle show-k, sokan áldoznak ezekre.

Bármilyen kéréssel fordulhatnak hozzánk, még az Antarktiszra is el tudom utaztatni a foglalót egy fókavadászatra, de ez nem túl gyakori. Viszont a törökországi hőlégballonozás igen kedvelt, ahogy a sivatagi vagy motoros túra, esetleg a tevegelés, de ezek fakultatív programok, melynek szervezésében a magyar képviselőnk a helyszínen segít – fejtette ki Weinrauch László.