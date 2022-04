A korábbi években megnőtt a hátrahagyott szemét mennyisége a Holt-Tisza-parti horgászhelyeken. Az önkormányzat és a Cibakházi Vegyesüzemi Horgászegyesület több ízben is megoldási javaslatokat vetett fel. A tagok szavazhattak például arról is, hogy a szabályokat betartva, eltakarítanak maguk után, vagy emelkedjen az engedélyek kiváltásának ára, így abba kalkulálják bele a hulladékelszállítás költségeit. Végül a többség az előbbi lehetőségre szavazott. A folyamatos egyeztetésnek úgy tűnik, látszata is van. A nemrég megtartott évi hagyományos szemétszedési akció során a korábbi hulladékmennyiségnek mindössze egyharmada jött össze.



– Az első egy kilométeres szakaszon korábban jellemzően tizenöt zsák szemetet gyűjtöttünk össze, most alig ötöt pakoltunk meg. Kellemes meglepetés volt, hogy kevesebb hulladékkal kellett megküzdeni – számolt be tapasztalatairól Hegyes Zoltán polgármester.

A kezdeményezéshez a vártnál kevesebben csatlakoztak, ám ők a holtág frekventáltabb helyeit így is megtisztították.

– Szerencsétlenül alakult az időjárás. Olykor esett, máskor nem. A szeles időben átfáztunk, de elvégeztük, amit terveztünk. Egy főre vetítve fejenként 120–130 méter partszakaszt tisztítottunk meg. A létszám nem volt nagy, a lelkesedés viszont annál inkább. A kisebb pótkocsira való szemét elszállítását az önkormányzat szervezte meg – magyarázta.

Hegyes Zoltán a sajátos tapasztalatairól is beszámolt.

A horgászrendünk értelmében szemetesnek minősül a horgászhely, ha a területen és nyolcméteres körzetben hulladék található. Ez a rész jellemzően valóban tiszta, ám a körön kívül elrejtve elég sok szemetet találni. Ez az oka, hogy nem garantáltan jó időben tartjuk a takarítást, mert amikor megindul a növények vegetációja, növekedése, utána az elrejtett zsákokat, dobozokat, üres szatyrokat nem lehet összeszedni – fejtette ki.



A településvezető hozzátette, a jelek szerint még az alkoholfogyasztási szokások is változtak, míg eddig inkább eldobott sörösdobozokba botlottak, addig most borosüvegeket gyűjthettek.



Még nem szabtak ki büntetést

Úgy tűnik, hatásosnak bizonyult, hogy a községben folyamatosan beszéltek a helyzetről és a megoldási javaslatokról. Hiszen míg a horgászok és a megváltott engedélyek száma nem változott, addig a szemét mennyisége a harmadára csökkent.

Voltak olyan népszerűbb, nagyobb állások, ahol eddig több zsáknyi hulladékra bukkantunk, most azt a néhány szemetet is inkább a vízből szedtük ki. Pedig a horgászhely állapota miatt eddig csak szóbeli figyelmeztetést kellett alkalmazni, konkrét intézkedés senkivel szemben sem történt – emelte ki Hegyes Zoltán polgármester.