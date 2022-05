A Beer & Burgers kevesebb mint tíz hónap alatt felépített egy olyan éttermi minőséget, melynek köszönhetően Magyarország huszonöt legjobb étterme közé sorolták – Törzshely játékunkon sem véletlenül hódította el a megyeszékhely legjobbja címet.

Mindez nagy megtiszteltetés számunkra, hiszen sokat dolgozunk azért, hogy minőségi ételt tegyünk az asztalra

– kezdte a Beer & Burgers tulajdonosa, Ötvös Béla.

A legkiválóbb munkát az itt dolgozók végzik, akik között nagy az összhang, és úgy gondolom, kifejezetten jó csapatot alkotnak. Jómagam több mint tíz éve ismerem a szakmát, az egyik szolnoki szórakozóhelyen pohárszedőként kezdtem a pályafutásom. Évről évre fejlődtem, ami azt eredményezte, hogy egyre többen megismertek a vendéglátásban. Majd teljesen véletlenül megtaláltam a szolnoki Hetényi Géza Kórházzal szemben azt a helyet, ahonnan indult a Beer & Burgers – mesélte Béla.

Eleinte azt gondolta, hogy nyit egy sima, egyszerű gyorséttermet.

Majd rájöttem, hogy nem azért dolgoztam, hogy mirelit ételekre alapozott gyorséttermet vezessek. Egy idő után kialakult bennem az a koncepció, hogy hamburgert csinálok, de a szokásostól eltérő módon. Ehhez az kellett, hogy saját magamat fejlesszem, így rengeteg szakkönyvet olvastam, és több szakértővel felvettem a kapcsolatot annak érdekében, hogy új ízt hozzak létre. Éjjel-nappal ízek tesztelésével foglalatoskodtam, kevertem őket és újakat hoztam létre, hogy megtaláljam a tökéletes párosításokat. Az éttermünkre jellemző a sós és az édes ízek harmóniája – ez az egyik legfontosabb eleme a nálunk kapható ételeknek. Mindennek grammra pontosan megvan a receptje. Hosszú út vezetett idáig, számtalan receptet kipróbáltunk, mire megalkottuk a sajátjainkat – beszélt étterméről a tulajdonos.

Ötvös Béla azt is elárulta, hogy munkatársai éjszakánként is azon munkálkodnak, hogy a húsnak megfelelő állagot, ízt és szaftot biztosítsanak. A dolgozók darálják, formázzák és vákuumozzák ezt a hozzávalót.

– Jelenleg huszonnégy ember dolgozik az étteremben – magyarázta Ötvös Béla. – Mindig is fontos volt számomra, hogy olyan munkatársakkal vegyem körül magam, akik szeretnek itt dolgozni, ezért az sem jelent hátrányt, ha valaki nem szakmabeli. Fontos, hogy meglegyen benne a fejlődni akarás és a tanulási vágy, ennek köszönhetően szakértők dolgozzák fel az alapanyagokat és készítik el az ételeket. Hiszen amit mi csinálunk, az tanulható, ugyanis olyan hozzávalókat teszünk hamburgerekbe, melyek külön-külön is megállják a helyüket. Mára már többet jelent számomra ez az étterem, mint bevételi forrás.

A jó társaságnak köszönhetően többször is előfordul, hogy csapatépítő összejöveteleket tartunk, sőt még a költöztetésben is segítjük egymást. Mindent egybevetve úgy gondolom, hogy a minőségi alapanyagok mellett a jó csapat is elengedhetetlen összetevője a sikernek. Igyekszünk a legjobbat kihozni az éttermünkből, hiszen fontos számunkra, hogy az ide látogatók jól érezzék magukat. Ennek érdekében például hangulatos lámpákat is kihelyeztünk az étterem teraszára és udvarára, hogy a meleg nyári estéken igazán hangulatos és otthonos érzésük lehessen majd a hozzánk betérő vendégeknek.