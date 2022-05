– Nagy megtiszteltetésben részesültem, különösen, hogy éppen a Nemzeti Jàszkun Emléknapon vehettem át az elismerést – reagált röviden dr. Barancsi Ágnes. Ahogy arról hírportálunkon is beszámoltunk, a megyei önkormányzat – „Jászkunságért” néven – első alkalommal adományozott oklevelet azon személyeknek és közösségeknek, akik a jászkun örökség feltárása, megőrzése, valamint megyénk történelmi-kulturális értékeinek gyarapítása terén kiemelkedő, áldozatos tevékenységet végeznek.

A mezőtúri agrármérnök a Túri Kamra helyi termékbolt – ma már Túri Kamra Tudásközpont – ötletéért, létrehozásáért, s ezen túl a mezőtúri helyi értékek feltárásáért, a hagyományőrző, helyi identitástudat erősítéséért tett tevékenységével érdemelte ki az oklevelet.

– Az elismerés kicsit annak is szól, hogy sikerült kilábalnunk a pandémia okozta nehézségekből is. A járványhelyzet megannyi kihívás és nehézség elé állította a csapatunkat, ami újragondolásra késztetett minket és átalakításokat hozott magával.

A bolt működik, igazából a vendéglátás szegmenst szüntettük meg, manapság elsősorban kézműves, képzőművészeti darabok találhatók meg a polcokon. Ám a hangsúlyt áthelyeződött, agrárvállalkozások és magánszemélyek számára írunk pályázatokat

– számolt be a szakember.

– Az igazi érdem tulajdonképpen az, amikor a hozzánk forduló kistermelők, vállalkozások sikerről számolnak be. Jó érzés, amikor azzal keresnek meg, hogy támogatásban részesülnek a segítségemmel elkészített pályázat által. Pályázatírói munkámban is kiemelt az identitástudat erősítése, számomra fontos a helyi kis- és őstermelők, kézművesek segítése, gyarapítása – tette hozzá dr. Barancsi Ágnes, aki a pályázatírás és szaktanácsadás mellett oktatásokat és előadásokat is szervez vállalkozásoknak, termelőknek.

A Jászkunságért díjnak másik mezőtúri vonatkozása is van. A megyei közgyűlés szintén elismerést tanúsító oklevelet adományozott Herczeg Zsoltnak, a térség országgyűlési képviselőjének is.

Dr. Barancsi Ágnes számára az igazi elismerés a partnerek sikere Beküldött fotó

Ajándékot visznek az államfőnek

A Túri Kamrában immár elsősorban népművészeti tárgyak találhatók a polcokon, melyeket, ahogy dr. Barancsi Ágnes elmondta, főleg partnereik keresnek, céges ajándékokként. Előfordul, hogy a mezőtúri boltból valamilyen országos jelentőségű eseményre is visznek különleges darabokat.

– A hétvégén is teljesítünk egy különleges megrendelést, megtisztelő számunkra, hogy egy negyven centiméteres hagyományos mezőtúri kerámiatányért vihetünk Novák Katalin köztársasági elnöki beiktatási ceremóniájára – mesélte dr. Barancsi Ágnes.