A 2021-ben indult felújítási program keretében az autóbusz-vezetők pihenését szolgáló helyiségek, illetve étkezők közül a központi régióban eddig huszonkettőt, a nyugati országrészben ötvenkettőt, a keleti régióban pedig hatvannégyet korszerűsített a a Volánbusz Zrt., összesen 216,7 millió forint értékben. A helyiségekben szakipari, épületgépészeti felújítások történtek, illetve az elektromos rendszer és a világítás korszerűsítése valósult meg. Sor került a berendezés, a bútorzat és a használati tárgyak – például hűtő, kávéfőző, mikrohullámú sütő, televízió – cseréjére is, az előzetesen felmért igényeknek megfelelően.

A felújítási program idén mintegy 140 helyiség modernizálásával folytatódik, 400 millió forintos építési, kivitelezési költséggel, valamint 45 millió forint értékben új berendezések, használati eszközök és gépek vásárlásával.

– A kivitelezési munkák megkezdése az épületkarbantartási közbeszerzési eljárás lezárását követően indulhat, várhatóan még az első félévben – tudtuk meg a Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatóságától.

– A kétéves rekonstrukciós program keretében a legtöbb, csaknem 140 helyiség felújítása a keleti országrészben valósult és valósul meg. Társaságunk célja, hogy azok a helyiségek, ahol a munkatársaink pihenni, étkezni tudnak, komfortosabbak, jobban felszereltek legyenek és megfelelő körülményeket biztosítsanak a regenerálódáshoz. A program lendületes megvalósításának köszönhetően két év alatt közel 280 helyszínen több mint 650 millió forintot fordítunk pihenők és étkezők felújítására, egy helyszín modernizációjára pedig átlagosan több mint 2,3 millió forint jut.

A Volánbusz Zrt. Kommunikációs Igazgatóságának hírportálunknak küldött válaszából kiderült, hogy megyénkben a két év leforgása alatt több mint nettó 67 millió forintot fordítanak korszerűsítésekre 18 helyszínen.

A múlt évben ebből kilenc már meg is valósult. A jászberényi műszaki telepen új, légkondicionált tartózkodó-, konyha- és étkezőhelyiséget alakítottak ki és szerelték fel konyhai kis- és nagygépekkel, háztartási eszközökkel és bútorokkal.

A karcagi és a tiszafüredi autóbusz-állomáson is új konyha létesült, a helyiségcsoportok tisztasági festése mellett konyhai gépeket, háztartási eszközöket szereztek be. A mezőtúri állomás és a szolnoki központi telephely pihenőjében is tisztasági festésre, illetve konyhai gépek, eszközök beszerzésére került sor.

Szolnokon a Városmajor úti pihenőhelyiséget teljeskörűen felújították, falbontást, nyílászárócserét, mennyezetjavítást és -szigetelést végeztek, illetve háztartási gépeket, eszközöket, bútorokat vásároltak.

A törökszentmiklósi állomáson tisztasági festést végeztek, a jászberényi állomáson pedig új konyhai gépek, háztartási eszközök teszik komfortosabbá a pihenőidő eltöltését és az étkezést.

Jászberényben a hűtőgépgyárnál található gépkocsivezetői pihenőbe klímaberendezés és új televízió került.

Összességében Jász-Nagykun-Szolnok megyében tavaly nettó 37 millió forint összegben történt meg a frontvonalban dolgozó kollégák pihenő-, tartózkodó-, étkezőhelyiségeinek megújítása, komfortosabbá tétele.

Idén harmincmillióból fejlesztenek

A felújítási programot idén is több helyszínen folytatják megyénkben. A kisújszállási autóbusz-állomáson tisztasági festést végeznek, illetve javítják a tetőszerkezetet és a vizesblokkot, Kunhegyesre pedig ugyanezen munkálatok mellett konyhai felszereléseket, kisgépeket és televíziót is vásárolnak. A kunszentmártoni állomásra új székek, konyhai kisgépek és használati eszközök kerülnek.

Jászberényben a hűtőgépgyári pihenőben tisztasági festést és kisebb javításokat végeznek, a szolnoki központi telephely gépkocsivezetői pihenőjében pedig ugyanezen munkálatok mellett új konyhabútort telepítenek, a műhely étkezőhelyiségében a tisztasági festés mellett új, komplett konyhát is kialakítanak, és a helyi és a helyközi autóbusz-állomásra is új bútorokat és konyhai eszközöket vásárolnak.

A tiszaföldvári állomáson tisztasági festést végeznek és bútorokat, használati eszközöket szereznek be, Mezőtúrra és Törökszentmiklósra új bútorok kerülnek, Jászapátiban a tisztasági festés mellett új televízió szolgálja majd a kikapcsolódást. Abádszalókra új bútorzat, konyhai felszerelések, kisgépek, televízió vásárlása mellett légkondicionáló berendezést is telepítenek.

A korszerűsítési munkák, illetve a különféle használati eszközök beszerzésére idén több mint nettó 30 millió forintot terveznek fordítani.