Olvasóink is segíthetnek az egyedek feltérképezésében

Mint azt dr. Soltész Zoltán, az Ökológiai Kutatóközpont entomológusa elmondta, a Szúnyogmonitor oldalán részletes leírás található mindhárom inváziós fajról.

– Aki úgy gondolja, hogy szeretne bekapcsolódni ebbe a tudományos vizsgálatba, csupán annyit kell tennie, hogy amikor inváziós csípőszúnyogot lát, lefotózza, a fotót pedig elküldi a [email protected] e-mail-címre. Amennyiben sikerül megfognia, akkor postán is elküldheti nekünk a példányt, vácrátóti címünkre. Mivel tudományos vizsgálatról van szó, a fogás időpontjára és helyére is szükségünk van. Minden esetben visszajelzünk, hogy milyen fajt sikerült észlelnie az illetőnek. Ha nem inváziósat, akkor azt is megírjuk, hogy az észlelt faj miben különbözik az inváziós fajoktól – mondta a bejelentés menetéről a szakember.