A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Szervezetének tagjai, az agrár- és élelmiszergazdaságban tevékenykedők érdekében végzik munkájukat.

Fontos feladatunk a jövőben is az agrárszektor erősítése, a hazai termékek versenyképességének javítása. Elhivatottak vagyunk abban, hogy helyreállítsuk az agrárium megbecsülését, a fiatalok számára vonzóvá tegyük azt. Megyénkben megalakult a fiatal gazdák érdekképviselete is, s a generációváltás is elindult. Az AK közel 19 ezer megyei tag érdekeit képviseli a jövőben is

– fejtette ki szavazása leadása után hírportálunknak Hubai Imre Csaba megyei elnök.

Karcagon szavazott Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke, dr. Fazekas Sándor országgyűlési képviselő és F. Kovács Sándor országgyűlési képviselő is.

Szavazataik leadása után Hubai Imre Csaba több helyi gazdával közösen tájékoztatta a politikusokat a Gazdaszékházban a karcagi határban zajló tavaszi munkákról, a vetéshelyzetről, az állattenyésztési ágazat jelenéről, a várható betakarításról, a termésátlagokról, valamint az agráriumot érintő megyei és kunsági problémákról, a pályázati eredményekről és a gondokról is.