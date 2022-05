Bensőséges hangulatú programot szervezett a szolnoki református egyház vasárnap. A ceglédi Molnár Mária Református Fogyatékos Ápoló-Gondozó Otthon lakói és munkatársai érkeztek vendégként az egyházközséghez.

A küldöttséget Birinyi Márk intézményvezető, a Református Szeretetszolgálat Diakóniafejlesztési főigazgató-helyettese vezette, aki igehirdetéssel is szolgált a vasárnap délelőtti istentiszteleten, majd ezt követően mutatta be az otthon és a Magyar Református Szeretetszolgálat munkáját.

Mint elmondta, történetük 1947-re nyúlik vissza, amikor egy helybéli református tanító özvegyének, Vajass Zoltánnénak az adománya segített abban, hogy ott a Református Egyház gondoskodni tudjon a háborúban árván maradt gyermekekről. Az otthon 1951-től vállalta fogyatékos személyek ellátását is, jelenleg is fogad be állami gondoskodásban lévő fogyatékossággal élő gyermekeket.

A hosszú időn keresztül szűkös körülmények között gazdálkodó intézményt egy újabb jelentős adomány, Ócsai Ottó és felesége, Berta Vilma hagyatéka segítségével sikerült először jelentősen bővíteniük, amit azóta is olyan fejlesztések követtek, melyek révén családias légkörű ellátást tudnak lakóinak biztosítani.

Az intézmény nevét Molnár Mária, Cegléden, illetve a Távol-Keleten szolgáló mártírhalált halt magyar misszionárius diakonisszáról kapta, akit 1943-ban végeztek ki a japánok. A beszámolót követően a vendégek lélekemelő hangulatú műsorral köszöntötték a házigazdákat, majd az új gyülekezeti házban szeretetvendégség várta a küldöttséget.