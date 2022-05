– Ismerősünktől hallottunk a klubról, s mivel nagyon szeretjük a társasjátékokat, a gyerekekkel is sokat játszunk, gondoltuk, itt kipróbálhatunk néhány új játékot is. Nem csalódtunk, mert sok, számunkra még ismeretlen társasban tehettük magunkat próbára. A klubvezető hölgy ráadásul nagyon sokat segített. Olyan játékokat ajánlott, amelyeket a hét- és ötéves gyermekünk is tudott használni – mesélte egy szolnoki anyuka az első klublátogatásuk után.

Hozzátette: biztosan ellátogatnak még erre a programra.

Az Agóra munkatársai is bíznak abban, hogy egyre többen értesülnek a lehetőségről és keresik majd fel az intézményt ilyen célból is.

– Számos programunk között ez egy újdonság. Indulásképp havonta két alkalommal lehet a társasjátékokat kipróbálni, az egyik általában kapcsolódik a pingpong night eseményhez, ez pénteki napon este hattól várja az érdeklődőket. Emellett egy szombat délutánt is szeretnénk rendszeresíteni, ami a családoknak kedvez, ilyenkor kisgyermekkel is bátran lehet jönni délután három és este hat között – mondta el a klubról Szőllősi Judit.

Az intézmény marketing csoportvezetője a klub alakulásáról is beszámolt.

– Egy kedves partnerünk lelkes társasjáték-kedvelő, az ő hobbija találkozott az elképzelésünkkel. Ő igent mondott, ő adja a lelkesedését, hozza a játékokat, mi adjuk a helyet és hirdetjük a lehetőséget. Számunkra is fontos ez, a jövőben tervezzük, hogy esetleg hozzájárulunk a klub működéséhez néhány népszerű társasjáték vásárlásával – tette hozzá Szőllősi Judit, aki hangsúlyozta, munkatársaival örömmel nyugtázzák, hogy szép lassan nő az érdeklődés, s azt látják, hogy akik részt vesznek a programon, mindig jól érzik magukat.

Így látja a klub „játékmestere” , dr. Lukács Regina is, aki szabadidejében nagyon szeret társasjátékozni, sőt, gyűjti is a különböző készleteket, legyenek azok kártyás, dobókockás vagy táblás játékok. A hölgy alkalomról alkalomra igyekszik változatosan válogatni a klubban használt játékokat.

– Hozok egyszerű kártyajátékokat, de bonyolultabb stratégiai, gyorsasági, logikai vagy éppen partijátékokat is szoktam ajánlani a résztvevőknek. Fiatalabb korosztálynak való társasokat is teszek az asztalra, főleg a szombati összejövetelekre, olyankor a családi játékok kerülnek középpontban. Arra is nyitott a társaság, hogy valaki a saját társasjátékát hozza el. Bármilyen játékot veszünk is elő, a lényeg, hogy jó hangulatban teljen el az a pár óra – mondta el Regina.

A klub tehát vár minden játékos kedvű gyereket és felnőttet.

Kiváló kikapcsolódás a családoknak, baráti társaságoknak, de érdemes akár egyedül is benézni, hiszen egy hangulatos játékon túl új ismeretségeket is tartogathat a program. A játék és a közös élmény lehetőséget biztosít a különböző korosztályok összekapcsolására is.