Az Alföld Szíve Térségi Turisztikai Egyesület és a Tisza-tavi Turisztikai Kerekasztal pénteken délelőtt először tartott együttes ülést, aminek a helyszíne Tiszaszőlősön a Falusi Patika Vendégfogadóban.

A közel 50 fős turisztikai egyesület és a 30 fős turisztikai kerekasztal igen magas számban képviseltette magát a jeles eseményen, amelynek köszönhetően a jelenlévők igazán részletes és sokrétű tájékoztatást kaphattak a Jász-Nagykun Szolnok Megye és a Tisza-tó aktuális turisztikai helyzetéről.

Az eseményen F. Kovács Sándor, a Tisza-tó miniszteri biztosa, országgyűlési képviselő köszöntő beszédében kitért az együttműködés és a helyi érdekérvényesítés fontosságára is.

Az Édes szívem elnevezésű gasztroturisztikai újítás is nagy hangsúlyt kapott a megbeszélésen, hiszen több helyszínen is kívánják bővíteni azt. Újításokat szeretnének bevezetni a 2013-ban Fejes Lőrinc kiskörei szakaszmérnök által bevezetett Tisza-tavi kódexnek is, mely tartalmazza azokat a magatartásbeli eljárásokat, amelyek a tó fenntarthatóságát képviselik, ami megalapozhat egy jövőbeli Tisza-tavi törvényt is.

Végezetül Baráth Gergely, Aktív-Ökoturisztikai központ igazgatója elmondta h a Tisza-tó népszerűsége Budapesten is érzékelhető, hiszen az aktív Magyarország honlapon az egyik legkeresettebb térség az országban.