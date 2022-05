A fórumon szó esett a megye agrárgazdaságának jelenlegi helyzetéről és a fejlesztési lehetőségekről, valamint a Magyarok Kenyere – 15 millió Búzaszem programról is.

Dr. Kállai Mária országgyűlési képviselő köszöntőjében kiemelte, a vidék gyarapodása és biztonsága nagyrészt a gazdák kezében van, és gratulált a NAK és MAGOSZ munkájához.

Dr. Berkó Attila kormánymegbízott megjegyezte, Magyarország kormánya mindig is együttműködést kínált a gazdatársadalomnak, és közösen, együtt gondolkodva kell dolgozni az elkövetkezendőkben is.

Az egybegyűlteket Szalay Ferenc polgármester is köszöntötte. Beszédében többek között kitért arra is, hogy bár vannak komoly problémák a világban, de Magyarország a saját lábán áll, ez pedig a mezőgazdaságban dolgozók nélkül nem menne. Arról is szólt, hogy a gazdákat is érintő központi pályázati támogatások komoly lehetőséget adnak arra, hogy nagyon modern mezőgazdaság épüljön ki az országban. Mint mondta, Szolnok város a feldolgozóiparban lenne érdekelt, egykor a városban a cukoripartól a húsiparig minden megvolt, és amit lehet, azt szeretnének visszaépíteni, illetve a meglévő feldolgozóipart erősíteni. Azt is felidézte, hogy a Magyarok Kenyere programot Szolnok város indította el évekkel ezelőtt, a 15 millió búzaszem kezdeményezés pedig 2011-ben Pécsről indult. Az együttműködést szeretnék továbbra is erősíteni.

A választásokkal kapcsolatban pedig megjegyezte, célkitűzés, hogy az országos szintű képviseletet megyeiekkel erősítsük meg.

A Jász-Nagykun-Szolnok megyei Fiatal Gazda tagozat elnöke, Házi Margit Marianna is felszólalt. Beszélt az Ifjú Gazdák megyei gazdakörének 2021. november 19-i megalakulásáról, melynek célja a fiatal gazdák érdekeinek képviselete volt, másrészt pedig az, hogy a fiatal gazdálkodók fejlődését elősegítse a naprakész információk átadásával, aktualitásokról való tájékoztatással, újdonságok megismertetésével.

Az előadásokon Kiss Róbert megyei NAK-igazgató a küszöbön álló agrárkamarai választások konkrét menetéről adott részletes, gyakorlatias tájékoztatást.

Hubai Imre, a megyei közgyűlés elnöke rámutatott: a NAK megyei szervezete az ország egyik legerősebb agrárgazdasági adottságokkal rendelkező megyéjét képviseli, mintegy 18 ezer kamarai tagjuk van, egyéni gazdaságok és társas vállalkozások.

A megyébe érkező források felosztásában kamarára, mint javaslattevő szervre számít a döntések meghozatalában illetékes területi csúcsszereplőként a megyei önkormányzat. Felidézte, mintegy mintegy 350 milliárd forint érkezett az előző időszakban vidékfejlesztési célból a megyéhez különböző programokon keresztül. Ennek az összegnek több mint a kétharmada közvetlenül érintette a gazdák mindennapjait. Árvízvédelemre, belvízvédelemre, öntözésfejlesztésre fordítódott a megyei források nagyjából 15 százaléka, és versenyképessége, és a vidékfejlesztési programra fordított összeg a települések és területi operatív program versenyképességet segítő forrásokkal együttesen meghaladták a 40 százalékot.

Az elsődleges cél, hogy azokat a megyei fejlesztési irányokat, melyek meghatározzák az operatív programok lebonyolítását, azt a gazdákkal közösen dolgozzák ki, ez nemcsak a mezőgazdaságnak és az élelmiszeriparnak az érdeke, hanem minden megyénkben élőnek.

Hiszen a népességmegtartást úgy tudják elősegíteni, ha olyan települési és települések közötti infrastruktúrát fejlesztenek, amely hozzásegíti a megyebelieket, úgy érezzék, jó itt élni, jó itt vállalkozni.

Hubai Imre Csaba megyei NAK-elnök felidézte a Magyarok Kenyere program indulásának időszakát. Ecsetelte a kamarai választás fontosságát is.

Arra is felhívta a figyelmet, hogy a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Gazdakörök Szövetsége elmúlt harminc éves. Ennek apropóján a rendezvény záró akkordjaként szimbolikusan meglengették a szövetség zászlaját.