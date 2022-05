„Higgyék el, senkinek nem érdeke, hogy Szolnok egésze, vagy a megyeszékhely bármely városrésze ne fejlődjön!” – hangzott el szerdán a Vízpart körúti idősotthonban tartott lakossági fórumon. A rendezvényen Szalay Ferenc polgármester, Fejér Andor alpolgármester és Ligeti József, a körzet önkormányzati képviselője adott válaszokat az érdeklődők felvetéseire.

A városelit elöljáróban kifejtette a hallgatóságnak, hogy a Kertváros, a Vízpart körút térsége, valamint az Alcsisziget a megyeszékhely egyre felkapottabb része lett az utóbbi időben.

Már a pandémia előtt is sokan kezdtek életvitelszerűen kertes, családi házakba költözni, a járvány időszakában ez a vágyakozás jelentősen felerősödött.

A Kertváros már régebb óta az, ám néhány éve hozott közgyűlési döntést követően a Vízpart körúti térséget is lakóövezetté minősítették, ami miatt számos infrastruktúra-fejlesztést (pl. szilárd burkolatúra cserélték az utcák murvás útfelületét, kiépítették a csatorna-hálózatot) hajtottak itt végre. A beruházások megvalósulását épp a „felminősítés” eredményezte, hiszen az eddig elérhető pályázati források a lakózónákra vonatkoztak.

Lakossági ötletből felmerült, hogy a kertvárosi Holt-Tiszapart utat a keskeny sávja miatt egyirányúsítsák, illetve a forgalmat a holtágtól elzárandó, végig cserjesort ültessenek.

A városvezetők az első felvetést nem tartották kifejezetten jó javaslatnak, de a cserjesor-ültetéstől nem zárkóztak el, még annak ismeretében sem, hogy a vízen lapátoló kajakosokat és kenusokat a versenyek alatt kerékpárral követő szakmai stábok megorrolnának erre a tervre.

Szó volt arról, hogy a közel száz éves, jelentősen leromlott állagú Kertvárosi óvodát nem lehet úgy felújítani, hogy például a területe nagysága okán is a paragrafusokban meghatározott nevelőintézményi minimumfeltételeknek megfeleljen.

Az új, modern ovit ezért a Vízpart körútra, a Halsütő utca szomszédságába építik meg, s ezt a döntést a demográfiai felmérések is indokolják, hiszen míg a kertvárosi rész lakossága „korosodik”, addig a Vízpart körúti zóna népessége egyre fiatalabb, és napjainkban is számos fiatal család költözik ide.

Az óvoda építése várhatóan ez év vége, a jövő év eleje körül megkezdődik, a jelenlegi Kertvárosi ovi felújított épülete pedig tervezetten idősek napközi otthona lesz.

A Vízpart körúton épülő ötcsillagos RiverStone szállodakomplexum területén jelenleg termálvíz után kutatnak, a vendégkör összetételét a beruházók észak-afrikai és arab világból érkező sportközösségekben, nyugat-európai térségekből ide látogató konferencia-csoportokban „látják”.

A városrész közlekedés- és közbiztonsága érdekében az Evezős csárda környékén térfigyelő-kamerát létesítenek.

Az Alcsisziget továbbra is marad üdülőövezet, amely sokak szerint épp a csendessége miatt vonzó. A lakosság egy része azonban itt is egyre inkább szélesebb és „gyorsabb” utakat kér, míg a másik fele továbbra is maradna a hely benépesítése és jelentős kiépítettsége nélkül. Az utak, főleg az Alcsiszigeti és a Labda utak felújítására vonatkozó kérdésekre egyrészt a város takarékos, mondhatni „szegényes” büdzséje ad választ, másrészt kevés pályázati ablakot nyitnak az önkormányzatok felé zártkerti, üdülőövezeti területek fejlesztésére.

A lakossági fórum a végére jelentősen lokális, némileg parttalan csevegéssé enyhült…