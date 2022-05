Civil és fejlesztő központot szeretnének létrehozni az Iskola úton lévő felújított, de részben használaton kívüli épületegyüttesben Újszászon. Itt jelenleg egy kihelyezett óvodai csoport, a pedagógiai szakszolgálat és az Én Is Vagyok! egyesület újszászi telephelye található. Első lépésként egy akadálymentes játszóteret hozunk létre, amit egy időben használhatnak a sérült és nem sérült gyermekek is, mondta hírportálunknak Dobozi Róbert polgármester. Ennek munkálatai már el is kezdődtek.