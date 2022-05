„Állati jó” programokkal készülnek Rákóczifalván a szombati gyereknapra – számolt be róla Császiné Csáti Réka, a Varsány Közösségi Ház igazgatója. Szépségversenyt rendeznek befogadott kutyáknak, bemutatót tart egy kutyaiskola, lesz kisállat-simogató és örökbefogadási lehetőség is. A szervező fotópályázatot is hirdetett, melyre kutya és gyerek közötti bensőséges kapcsolatot bemutató képekkel lehet nevezni. Ennek eredményét is a gyereknapi rendezvényen hirdetik ki.