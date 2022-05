– Az elmúlt pár évben több területen megvalósított beruházást köszönhetünk a vidéket támogató programnak. Az önkormányzatunk mellett civil szervezetek is részesültek támogatásban a program által. Ez a játszótér is így újult meg ötmillió forintból. Bízom benne, hogy mindenki megelégedésére szolgál majd – mondta el a településvezető.

Túri Tibor hozzátette, hogy már az idei programban is vannak sikeres pályazataik. Így például a most átadott játszótér bővítése is megvalósul majd.