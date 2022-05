A középszintű történelemérettségi rövid választ igénylő feladatai a zsidó vallástól indultak, a második feladat a reneszánsz kultúrához kapcsolódott. A diákok Hunyadi Mátyás törvényeiről, a reformációról, Kossuth Lajos politikai programjáról, a Horthy-korszak társadalmáról, a két világháború közötti szovjet-orosz történelemről, a hidegháború koráról, a Rákosi-korszakról és a magyarországi romákról kaptak kérdéseket. Az írásbeli második részének esszéfeladatai között az athéni demokrácia, a második ipari forradalom, a tatárjárás és a Kádár-korszak szerepelt.

Jól megoldható feladatokat kaptak a diákok – vélekedett megkeresésünkre Fózerné Sándor Ildikó, a jászberényi Szent József Katolikus Elektronikai Technikum, Gimnázium és Kollégium történelemtanára.

– Az első tizenkét kérdésnél nagy könnyebbséget jelentett, hogy időben és térben is megjelölték a feladatot. A témáknál egyre általánosabb, hogy míg régen nagyon sok volt a had- és politikatörténet, addig az utóbbi években és idén is több volt a vallás-, művészet- és társadalomtörténethez kapcsolódó kérdés – mondta a pedagógus, aki egy-két furcsaságot is tapasztalt.

– A Horthy-korszak társadalmával kapcsolatos feladatnál hét állításból hármat kellett bekarikázni, de szerintem négy is elfogadható. A tizenegyedik feladatnál pedig kicsit ellentmondásosnak éreztem a feladatutasítást – jegyezte meg.

Mint mondta, az esszéknek nagyon megörült, mert a véletlennek köszönhetően mind a négy témát belevette a szóbeli érettségi tételek közé.

Az abonyi Kincses Kira a szolnoki Magiszter Fényes Adolf Gimnázium és Művészeti Szakgimnázium végzős diákja, elmondása szerint a történelem érettségi volt a legnagyobb félelme az összes vizsga közül.

Elképesztően féltem a történelem érettségitől, hiszen hiába jók a jegyeim, sok meglepetést okozhatnak az érettségi feladatok – meséli a végzős Kincses Kira.

– Ennek ellenére az első rész rövid válaszokat igénylő feladatokból állt, illetve az esszék is olyan témájúak voltak, amiket ha álmomból felkeltenek, sorról sorra dalolok, úgy begyakoroltam, ezért már nem aggódom, bízom a jó eredményben. Azt gondolom, hogy ha kevesebb feszültség lenne a vizsgák körül, akkor mi diákok is nyugodtabban nekifognánk ezeknek a feladatoknak, hiszen a sok izgulás rossz hatással lehet a vizsgaeredményre.