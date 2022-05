A jó idő beköszöntével ismét előtérbe került a fagylalt, sokféle íz közül választhatunk, ráadásul az üzletek folyamatosan bővítik a kínálatukat. A városban számtalan kézműves fagylaltozóval is találkozhatunk, melyek általánosságban 400–450 forintért kínálnak egy-egy gombócot.

A tulajdonosok arról számoltak be, hogy a folyamatos drágulások miatt kénytelenek voltak emelni az árakon.

– Több mint hetvenféle fagylalt található meg a pultunkban – árulta el Molnár Mária, a szolnoki Gyurma Cukrászda egyik munkatársa.

– Figyelünk rá, hogy glutén- és laktózérzékenyeket is ki tudjunk szolgálni. Tapasztalataink szerint a megunhatatlan ízek közé tartozik a csokoládé és a narancsos étcsoki. Ezenfelül sokan szeretik a gyümölcsös ízeket, melyek valódi gyümölcsből készülnek, ezért nagyon népszerű az eper és a málna. Az egyéb gyümölcsöket pedig joghurtos ízesítéssel kedvelik a leginkább.

Az elmúlt időszakban sokat drágultak az alapanyagok, a pisztácia különlegességéből fakadóan jóval többe kerül, mint tavaly. Alapvetően minden a duplájára emelkedett.

– Míg az elmúlt évben egy kiló cukrot még bruttó 180–200 forintért szereztünk be, addig most 360 forintért jutunk hozzá. Nem beszélve a tejszínről, a csokoládéról, a vaníliáról, vagy a többi hozzávalóról.

A szolnoki Levendula Kézműves Fagylaltozóban is kaphatunk glutén-, laktóz- és cukormentes termékeket, melyek igen népszerűek. Az árak emelkedése itt is tetten érhető, náluk is 450 forintért kapható egy adag hűsítő finomság.

– Mintegy harminc százalékkal nőtt a fagylaltjaink ára tavalyhoz képest, hiszen jócskán megdrágult az alapanyag és annak beszerzése – mondta Elekes Nóra tulajdonos.

– Leginkább az importáru beszerzése okoz nehézséget, ilyen a mangó vagy a pisztácia. Törekszünk a minőségre, fagylaltjaink nevei árulkodnak az összetevőkről, melyek igazi hozzávalókból készülnek. Ebből kifolyólag, ha tartani szeretnénk ízeink minőségét, kénytelenek vagyunk árat emelni.

Tisztában vagyunk vele, a vevők meglehetősen árérzékenyek, viszont tudniuk kell azt is, hogy az összetevők minőségétől és áraitól függően történt a drágulás.

A minőségre továbbra sincs panasz

– Elsősorban a gyerekkori emlékek miatt szeretek fagylaltozni. Olyankor mindig eszembe jut, mikor vasárnaponként a családdal elmentünk a helyi cukrászdába, ahol hatalmas élményt jelentett, ha kaptam két gombócot, vagy esetleg egy csavartat, amit jól megszórtak színes cukorkával – mesélte hírportálunknak a szolnoki Szijártó Mihály.

– A nosztalgián kívül azért is kedvelem, mert egy kicsit lelassítja az időt, pont mint egy jó sörözés, vagy fröccsözés. Kedvenceim közé tartoznak a gyümölcsös ízek, de keverni is szeretem őket vaníliával, vagy csokoládéval. Több helyre szoktunk betérni a párommal, azonban eddig nem vettem észre lényeges változást a minőséget illetően. A folyamatos élelmiszer-drágulás mellett pedig nem meglepő a fagylalt árának emelkedése – tette hozzá.