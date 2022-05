Kovácsné dr. Kaposvári Gyöngyi igazgatóhelyettes köszöntőjében felidézte, múzeumukban már számos jelentős, a helyi régészeti eredményeket felvonultató tárlat nyitotta meg kapuit a látogatók előtt. Januárban nyílt a régészeti állandó kiállítás, miután a kunmadarasi éremkincsleletet feldolgozó mustrát tették közszemlére.

Ezen a héten csütörtöktől szombatig látogathatják az érdeklődők a régészet napja programjait – vette át a szót Nagy Fanni, az intézmény régésze.

Mint mondta, két év után most először lesz teljes a programsorozat, az előző két esztendőben ugyanis online, illetve félig online módon tudták megrendezni azt.

– Ez az első alkalom, hogy három helyszínen is várjuk a látogatókat. Egyrészt a Kossuth téri épületünkben, másrészt a Szolnoki Galériában, harmadrészt pedig a Tabáni Tájházban. Pénteken társasjáték délutánnal készülünk a Szolnoki Galériában. A helyszínen egyedi, régészeti korú táblajátékokat lehet majd kipróbálni. Ezt követően, a TISZApART Mozi közreműködésével, a Múzsák terén exkluzív dokumentumfilm vetítésére kerül sor. Buda János rendező-operatőr az Iraki Kurdisztánban végzett feltárásokról osztja meg gondolatait – fogalmazott a szakértő.

Nagy Fanni hangsúlyozta, „megtartó közösség” mottóval szeretnének adományokat is gyűjteni az ukrajnai menekültek számára. A múzeum akcióját a Magyar Vöröskereszt segíti.

– Elsősorban tisztálkodószereket, tartós élelmiszert, játékokat várunk. Örömmel csatlakoztunk a segélyezési akcióhoz, hiszen tudjuk, hogy Szolnokon is vannak befogadott ukrán családok. A felajánlásokat szombaton 14-19 óráig, a Kossuth téri épület előtt várja a Vöröskereszt – válaszolt kérdésünkre a régész, aki azt is elárulta, hogy a gyermeknap apropóján a legkisebbekről sem feledkeztek meg.

Lesz apródtoborzó, mesélde és kézműves program egyaránt.

Lebilincselő képsorokat láthat a közönség

Iraki Kurdisztán területén az ELTE BTK asszirológus-régész kutatócsapata rendszeresen végez feltárásokat a háborús övezetben. Vállalkozásuk nem hiábavaló, hiszen az Újasszír Birodalom egyik fontos határvidéki központját fedezték fel. A távolról sem hétköznapi vállalkozásról dokumentumfilm is készül. Szinte elsőként pillanthatnak bele Szolnokon az érdeklődők az alkotás képkockáiba.

– Buda János riporter Iraki Kurdisztánban járt és filmezte az ottani munkát. Az alkotás arról szól, hogy milyen ott kutatni, s oda kijutni. Rövid bejátszásokat, vágóképeket vetít majd, gazdag élménybeszámolóval fűszerezve – tájékoztatta hírportálunkat Nagy Fanni.

Megtudtuk továbbá, hogy a társasjáték-délután is számos érdekességet tartogat. Bizonyára népszerű lesz a Senet, amely egy ősi egyiptomi táblajáték, még Tutanhamon fáraó sírjában is találtak ilyet. Jelen ismereteink szerint ez a világ legősibb táblajátéka. Ezenkívül lesz viking táblajáték, valamint malom is.