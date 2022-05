Jelentős pénzek érkeznek a kistelepülésekre a Magyar Falu Programnak köszönhetően. Nemrég szóltunk a települési út- és járdafejlesztési programokról, ám ezen túlmenően is jó néhány projekt kapcsán nyertek el falvaink támogatást. Többek között önkormányzati tulajdonban lévő ingatlanok fejlesztésére, kommunális eszközök, tanya- és falugondnoki buszok beszerzésére, óvodai játszóudvar, közterületi játszóterek fejlesztésére, szolgálati lakás felújítására, önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztésére pályáztak sikerrel megyénk 5000 főnél kisebb lélekszámú települései.

Tiszajenő például 12 millió forint támogatást szerzett kommunális eszközök beszerzésére.

Virág József polgármestertől megtudtuk, e pénzből a meglévő Hattat traktorukhoz vásárolnak különböző kiegészítőket: hótolót és sószórót, aminek a téli időszakban veszik nagy hasznát, valamint emelővillát kanállal. Emellett beszereznek egy MTZ kistraktort, fűnyíró adapterrel.

Az önkormányzati tulajdonú ingatlanok fejlesztésére is elnyertek több mint 17.8 millió forintot, amiből megvalósulhat a művelődési ház fejlesztésének harmadik üteme.

Első körben kicserélték a nyílászárókat, második körben a tető újult meg, most pedig az épület külső – 10 centiméter vastag nikecell – szigetelést kap ezzel együtt a falakat is lefestik. A negyedik ütemben a belső tér nagyobbítását szeretnék megoldani egy következő pályázat segítségével.

A művelődési ház szigetelésére is nyertek támogatást, mutatja Virág József, Tiszajenő polgármestere Fotó: Mészáros János

Csataszög is több sikeres MFP-pályázatnak örülhet.

Kommunális eszköz beszerzésére több mint 3 millió forintot nyert el. Oravecz Zsuzsanna Éva polgármester elmondta, a pénzből a helyi szúnyogirtást szeretnék megoldani, földközeli szúnyoggyérítésre ködképző berendezést szereznek be, amit kistraktorral végigvihetnek a településen. A faluban ugyanis gyakran küzdenek a csípős rovarok inváziójával, a település szélén húzódó csatorna kedvez az elszaporodásuknak.

Tavaly komoly játszótérfejlesztés történt, így most a legkisebbek és a nagyobbak is találnak maguknak játékelemeket a parkban.

Szerettek volna azonban a felnőtteknek is kialakítani olyan helyet, ahol ők is kedvükre mozoghatnak. Pályázati pénznek köszönhetően most ez is megvalósulhat: több mint ötmillió forintból felnőtt játszóteret, több eszközből álló fitneszsportparkot alakíthatnak ki.

Tiszainokán ötmillió forintból kommunális eszközöket vásárolhatnak.

– Igen kevés az ember, így fontos, hogy minél több munkafolyamatot gépesítsünk. Benzinmotoros ágaprítót, fűkaszát, fűnyírótraktort szerzünk be – tudtuk meg Kiss Erzsébet Elizától, a tiszazugi település polgármesterétől.

Rákócziújfalun a faluház tetejére és a ravatalozó felújítására is költhetnek, a Magyar Falu Programban közel hatvan millió forintot nyertek.

– A faluházunk teteje két tucat helyen beázik, a zsindely megérett a cserére, több mint egy évtizede van fent. Korábban kifestettük az épületet és a beázás helyeit is igyekeztünk felkutatni, de kevés sikerrel jártunk – magyarázta Varga József, a település polgármestere. A gipszkarton álmennyezet több helyen megszívta magát vízzel, nem tudták lokalizálni a pontos helyeket, 35 millió forintból a teljes héjazatot cserélik.

Mivel íves panorámaablakok vannak a tetőnél, így vélhetően a munkálatok során ugyancsak zsindelyt tudunk majd feltetetni

– emelte ki. A további megítélt összegből a ravatalozó épületén, illetve a haranglábon terveznek felújításokat, a nyílászáró és burkolat cseréje mellett a villamosipari munkákra is költenek.

Tiszatenyő közel hatmillió forintot nyert a program önkormányzati temetők infrastrukturális fejlesztése című alpályázatán.

– Ebből az összegből egy, a huszonegyedik századhoz méltó mosdót alakítunk ki a temetőnkben. Régi igénye már ez a lakosságnak, hiszen eddig csak egy kerti vécé állt a temetőlátogatók rendelkezésére – tájékoztatta hírportálunkat Mező József polgármester. Hozzátette, a Magyar Falu Program és a TOP Plusz lehetőségei azért is fontosak Tiszatenyő számára, mert az idén lezárult adósságrendezési eljárás óta ezek az első fejlesztési források, melyeket a település megpályázhatott.

Nagykörűben a közelmúltban adták át a Magyar Falu Program keretében megújult játszóteret. A Tisza-parti településen folytatódik a játszótér fejlesztése, szintén a programnak köszönhetően.