Nem mindennapi könyvbemutatón vehettünk részt a héten a Varga Katalin Gimnáziumban, ahol Jenei Gyula költő legújabb, Amerikában is kiadott művét ismertette. Az életrajzi ihletésű versekből összeállított kötet negyvennyolc alkotást tartalmaz, melyek különböző élettörténeteket mesélnek el. A könyvbemutatón a költő mellett Diana Senechal, a kötet fordítója mesélt a közös munkáról, a kiadvány megjelenéséig vezető útról.

– Általában a legújabb könyvem kiadásával lezárok egy korszakot – kezdte mondanivalóját Jenei Gyula költő, pedagógus.

– Úgy érzem, hogy a Mindig más című könyvemben olyan nyelvi játékosságra találtam rá, ami működteti a kötetet. A hatvanas, hetvenes évek gyerekkori történetei szerepelnek benne, melyek lírikus formában íródtak. Egyfajta időbeli játék is szerepet kapott benne, hiszen a versek elbeszélője születésének pillanatában tekint rá életére. Ebből arra következtethetünk, hogy minden a jövő időről szól. Ezzel együtt a beszélő ellát a jelenig és reflektál a gyermekkorra is – részletezte a költő, aki az angolul az Always Different címet kapott összeállításával immár tizenharmadik kötetét tárta a nagyközönség elé.

A verseket kollégája, Diana Senechal fordította angolra.

– Dianával 2017-ben lettünk kollégák a Varga Katalin Gimnáziumban – mesélte Jenei Gyula.

– Mivel jómagam nem beszélek más nyelvet a sajátomon kívül, sokáig csak mosolyogtunk egymásra, amikor összefutottunk a folyosón. Idővel azonban Diana szorgalmasan tanulni kezdte a nyelvünket, melynek hatására könnyen szót értettünk. Egyszer például elém állt – még a magyar nyelv elsajátítása előtti időkben –, és elszavalta egyik versemet.

A jó kollegiális viszony és az irodalom iránti szeretet összehozott bennünket.

– Majd a Minden más című alkotásomat olvasva úgy gondoltuk, fordítsuk le angolra. Gyorsan el is küldtük több amerikai kiadónak, mely odáig juttatta közös munkánkat, hogy a dallasi Deep Vellum kiadó potenciált látott művemben. A több nyelven beszélő Diana is mesélt a fordítás rejtelmeiről, a művekkel való találkozásáról.

– Amikor Magyarországra érkeztem, többen megjegyezték, hogy nagyon nehéz dolgom lesz. Ismerőseim szerint kimondottan nehéz a magyar nyelv értelmezése és elsajátítása – magyarázta az amerikai pedagógus, műfordító.

– Évek óta tanítok a gimnáziumban, és szerelmese lettem a magyar nyelvnek. Egyszer például egy kültéri kiállítás mellett haladtam el, ahol az első mondatot olvasva megakadt a tekintetem a használhatatlanná vált kifejezésen, mely gyönyörű volt számomra. Úgy gondolom, ennek elsajátítása is épp annyira nehéz, mint bármelyik nyelvé. A magyar nyelv és irodalom az elejétől kezdve elvarázsolt, ezért is kezdtem el tanulni.

A fordítás során pedig bele kellett mélyülnöm az alkotásba, hogy ezt az igazán kifejező és oly’ színes nyelvet a megfelelőképp átírjam anyanyelvemre.

– Ennek ellenére úgy gondolom, nem létezik tökéletes fordítás. Törekedtem arra, hogy a szójátékokat megfelelőképp érezzék a külföldi olvasók is. Bízom benne, hogy mindezt sikerült átadnom ezen a csodálatos köteten keresztül...