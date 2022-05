A városvédő mozgalom egyik koordinátora, Vidra Tamás építész hírportálunknak elmondta, a védettség látható jeleként kerámia domborműveket, Pogány Gábor Benő szobrászművész alkotását helyezik el az erre érdemes épületeken. Közülük az első már ott látható a Templom út egyik, tulajdonosa által szépen felújított épületén.



– Az Ön által mutatott, de most már egy épületen is megtekinthető műalkotás valóban figyelemkeltő, de milyen eredményt várnak a bevezetésétől?

– E kihelyezett tablók mindenki számárára láthatóvá teszik, hogy az épület értékes Szolnok számára. Egyúttal azt a helyi építésügyi hatósági szándékot is jelzik, hogy megőrzését fontosnak tekintik a város számára. Szerintem emellett szép és kifejező is a plakett, és ezekkel az apró dolgokkal is szebb lehet kicsit a város.

– Elhelyezésük jelent-e valamilyen jogi védettséget is az így megjelölt házak számára?

– Igen, meglévő jogi védettséget jeleznek, bár nem maguk a táblák adják a védelmet. Csupán jelzik, hogy egy jogszabály értelmében az épület már felkerült a helyi védettségi listára.

– A tulajdonos beleegyezése vagy együttműködése szükséges-e a táblák elhelyezéséhez?

– Bár a védettségről társadalmi egyeztetést követően az önkormányzat dönt, a táblákat csak a tulajdonosok jóváhagyásával helyezzük ki. Olyanok járulnak hozzá, akik büszkék arra, hogy értékes, szép épület van a birtokukban. Jelenleg is egyeztetéseket folytatunk arról, hogy az eddig elkészült táblák milyen további épületekre fognak felkerülni. Eddig is voltak helyi védettségű épületek a városban, a közelmúltban is bővült a listájuk, s azon dolgozunk, hogy további több tucat épület kaphassa meg a státuszt. A táblák kihelyezése a meglévő szabályozás „láthatóvá” tételét jelenti.

– Milyen eredményt várnak ettől a látványos helyi örökségvédelmi figyelemfelhívástól?

– Egyértelműen a korábbi, sok veszteséggel járó gyakorlat megváltozását reméljük. Szeretnénk, ha széles körben megbecsülnénk az értékeinket, még akkor is, ha azok most még leromlott állapotban vannak. Ebben partner a város vezetése, a hatóságok, a lokálpatrióta lakók, és az építészek is. Ugyanakkor a szabályozás jelenlegi formájában még nem ad védelmet számos olyan épületnek, amelyek felkerültek már a védelemre javasolt épületek listájára, de a jogszabályba még nem kerültek be. Azt szeretnénk elérni, hogy a város valamennyi értékes és veszélyeztetett épülete megkaphassa a hatósági védelmet.

Épített örökségünket védelmezik a táblákkal

A cikk megírása közben arról kaptunk hírt, hogy időközben újabb épületek is kaptak védettséget jelző táblákat. Ettől függetlenül több szolnoki polgár is jelezte aggodalmát városunk épített örökségének sorsa miatt. Például jelenleg senki sem tudja, hogy egyik-másik régi épületünket éppen bontják, vagy renoválják, mivel erről nem kapunk tájékoztatást. Azután sajnos nem egyszer az derül ki, hogy reményeinkkel szemben mégis bontják.