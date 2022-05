Egy régi képeslapról, mert azon is megörökítették az utókor számára, dísztégla-burkolatú, masszív épület tekint ránk, mert az első nagy háború előtt az emberek még jobban bíztak az örökkévalóságban, mint ma, így a falakat is úgy emelték, hogy lehetőleg kitartsanak az utolsó ítéletig. Pontos építési dátumát sajnos nem ismerjük, eddig nem sikerült nyomára bukkanni, de szemmel láthatóan a „boldog békeidők” emléke.

Víg József kocsmája és üzlete egy régi képeslapon Beküldött fotó

Kis Krisztián Bálint történész szolnoki kocsmahistóriája szerint nagyváros-szerte hírhedt hely volt, ahol a helyi közönség mellett a közeli laktanya 68-as bakái is szívesen tették tiszteletüket. A régi szolnoki kocsmákban zajló egykori pezsgő életről néhai Vörös István tanár régi tudósítása igazít el bennünket, aki így ír erről: „A letűnt jó világban, amikor még olcsóbb volt a bor meg a muzsikaszó, jobban akadtak

mulatozó legények is.

A szolnoki fiatalság meg bor mellett valósággal bomlott a cigányért meg a táncért. A lányok is megérezték, hol húzza a cigány, s oda szállingóztak. Kint az utcán gyülekeztek, a kocsma előtt csoportosultak, hallgatóztak. Figyelték, melyikük lesz az a boldog, akit a mulatók egyike beinvitál, hogy megtáncoltassa. Órák hosszat ott settenkedtek hidegben, sárban, csakhogy bejuthassanak táncolni. Ide vetődött idegenek a sok kiöltözött fehérnép láttán esküvőre vagy temetésre gondoltak, pedig Szolnokon divatos, egyszerű kocsmai mulatás volt az egész.”

Ahogy a szolnoki Damjanich János Múzeum gyűjteményében fennmaradt tárgyi emlékek és régi fotók mutatják, az akkori fiatalok csoportosulása valóban nem lehetett mindennapi látvány. A háborús elszegényedés előtt mindkét nem szemet gyönyörködtető viseletben járt, amikor kicsípte magát.

A férfiak posztóruhái a rajtuk díszelgő diónyi ezüstgombok miatt is kisebb vagyonszámba mentek, a szebbik nem pedig nevéhez híven olyan cifra öltözékben vonult fel a tánchoz, mintha valóban egyből esküvőre készültek volna. Az igazsághoz ugyanakkor az is hozzátartozik, hogy ezek a mulatságok nem csak táncról, meg nótáról szóltak. Gyakran került elő a bicska is, amin csak rontott, ha a közeli laktanya népe is belekeveredett a dologba. Régi tapasztalat, hogy ahol a katonák és a civilek alkoholgőzben találkoznak, annak ritkán van jó vége.

Még szerencse, hogy Szolnoknak csak egyfajta katonasága volt, mert ha a bakák mellett például huszárok is lettek volna a városban, a fegyvernemi villogások is színesíthették volna a „Nallábú” amúgy sem eseménytelen napjait. Vagy negyven éve még egy öreg huszártól hallottam erről pontos eligazítást.

,,Amikor a napi gyakorlatról bevonultunk, a bakák rendbe szedték magukat és elmentek a kocsmába. Mi előbb rendbe szedtük a lovat, utána magunkat, aztán mentünk és kidobáltuk a kocsmából a bakákat.”

De mindent összevetve, az akkori kocsmai élet azért elsősorban nem a verekedésről szólt, mert akkor előbb-utóbb elfogyott volna a közönség, hanem a táncról, a mulatságról, aminek megadták a módját. Arról pedig, hogy a „Nallábú” nem volt valami utolsó hely, Kósa Károly helytörténész egyik közlése tudósít bennünket, melyet a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Lapok 1929-ből származó híradása alapján tett közzé.

Ez a múlt század eleji fotó Szolnok parasztpolgári viseletét örökítette meg Fotó: Damjanich János Múzeum

Abban az évben a szolnoki gazdák ott rendezték farsangzáró báljukat, amelyen a főispán, az alispán, a polgármester, a gimnázium igazgatója, a rendőrfőnök és több más városi potentát is részt vett. Ezek voltak a „régi szép idők” Víg József néhai kocsmájában, amire már csak a falak emlékeztetnek bennünket.

Az épület vendéglátós múltja egy bisztróval ért véget, közben benne és a mellé épült szárnyban orosz katonai mosodától kezdve különféle vállalkozások sora váltotta és váltja egymást.