Április 27-én egy helyi lakos személyautóval várakozott Kunhegyesen, a Kossuth Lajos utcában. Elindulva azonban nem vette észre a vele azonos irányba közlekedő robogóst, akinek nekiütközött. A balesetben személyi sérülés nem történt, de a járművekben anyagi kár keletkezett.

Május 12-én délután pedig egy motoros csapat közlekedett Jászladány felől Szászberek irányába, amikor három személygépkocsit előztek meg. A motoros konvoj utolsó járműve manőverét már nem tudta befejezni, ezért a szemközti forgalmi sávban haladó autó lehúzódott az útpadkára.

Az útpadka megdobta a járművet, ami áttért a szemközti sávba, ahol frontálisan összeütközött egy személygépkocsival. A baleset következtében a vétlen autó középkorú sofőrje a helyszínen életét vesztette.

A rendőrség a hasonló balesetek megelőzése érdekében több programot is szervezett az utóbbi időben a motorosoknak.

Május elsején például a Szolnok Városi Balesetmegelőzési Bizottság által megrendezett Szenteltessék meg a motorod elnevezésű eseményen 72 motoros vett részt. A szentmisét a rendőrök kíséretével egy rövid felvonulás előzte meg, majd Hartung Ferenc plébános áldását követően elméleti képzéssel egybekötött szezonnyitó felkészítő tréningen vettek részt az érdeklődők a volt lengyel piac területén egy gyakorlati ügyességi pályán. Május 7-én pedig Mezőtúron rendeztek motoros baleset-megelőzési napot, ahol szintén szezonindító tavaszi ügyességi tréningre várták a motorosokat.

Dávid Mónika őrnagy, a Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Balesetmegelőzési Bizottság titkára hírportálunknak elmondta, a motorosok a „gépesített járművek” kategóriájának legvédtelenebb képviselői, akiknek a halálozási kockázata közlekedési baleset esetén nyolcszor nagyobb, mint a személygépkocsi-vezetőké.

Ennek oka, hogy a motorosok testi épségét nem védik olyan műszaki megoldások, mint a zárt járművekben utazókét, így közúti baleset esetén a motorkerékpárosok teste szinte közvetlenül érintkezik a talajjal

– fejtette ki Dávid Mónika.

– Lakott területen belül a városi forgalomnál lényegesebben gyorsabban haladnak a motorosok, még akkor is, ha nem lépik át a megengedett sebességet. Gyorsabban váltanak sávot és az előzési manővereket is lendületesebben hajtják végre. Gyakori koccanási ok, hogy az autós hirtelen meglát egy szabad helyet a másik sávban, és azonnal odakapja a kormányt. Ha mögötte éppen jön egy motoros és nem néz a visszapillantó tükörbe, akkor be is következik az ütközés. A komoly sérüléseket vagy halált okozó motorbalesetek leginkább nem a nagy sebességből adódnak, hanem abból, hogy nem adnak részükre elsőbbséget, avagy szabálytalanul kanyarodnak. Figyelni kell, mert a motoros már egy kisebb lökés után is beeshet egy autó vagy busz alá, mely súlyos sérüléssel járhat – hangsúlyozta.

A megyei baleset-megelőzési bizottság titkára, Dávid Mónika őrnagy felhívta a motorosok figyelmét, hogy kizárólag kifogástalan műszaki állapotú és biztonságtechnikailag is megfelelő motorkerékpárral közlekedjenek.

A közúti közlekedési szabályokat tartsák be, illetve fokozott figyelemmel hajtsák végre az előzést, kanyarodást és egyéb manővereket. Tartsák be a sebességhatárokat, és mindenkor az út-, időjárási és látási viszonyoknak megfelelően közlekedjenek. Mindig viseljenek bukósisakot és további védőfelszereléseket, amelyek nagymértékben csökkentik a motoros gerinc- és végtagsérülésének, valamint egy halálos baleset bekövetkezésének a kockázatát.