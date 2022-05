A szépségkirálynő, modell, influenszer Gaál Tímea, aki Szolnokon látta meg a napvilágot, a hét legszexibb képét tette közé.

A szintén Szolnokon született előadóművész, Mága Zoltán egy meccsről jelentkezett be követőinek. Láthatóan jól szórakozott az eseményen.

Ha nem is megyénkhez, de a térségünköz köthető az abonyi kötődésű Szekeres Adrien énekesnő is, akit az Unisex együttesből is ismerhetünk. A hét legcukibb képét ő osztotta meg velünk.