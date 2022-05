A napokban már meg is kezdődhettek a munkálatok a sportcsarnokon. A közel kétszázötvenmillió forintos beruházás során teljes egészében felújítják, korszerűsítik a küzdőteret, az öltözőket és a közlekedőket, továbbá új berendezési tárgyakat is beszereznek, illetve a megfelelő hangosítást is kiépítik a sportcsarnokban.