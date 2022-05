A Tallinn-Alcsi Városrészért Egyesület elnöke, Ádám Csaba közösségi oldalán a következőt írta bejegyzésében:

Az új dr. Sebestény Gyula út szinte versenypálya minőségű, vannak akik úgy is gondolják, hogy 50 kilométer/óra felett is szabad közlekedni. Sikerült kapcsolatba lépnem városrész körzeti megbízottjával. Jó látni, hogy megfelelő figyelmet fordítanak a Tallinn-Alcsi városrész biztonságára, segítsük a munkájukat, közlekedjünk szabályosan! Viszont, aki nem bír magával, annak ajánlom a Kakucsring versenypályát vagy a Need for Speed klasszikus játéksorozatot.