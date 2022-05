Késve érkeznek meg a településre a „gödör” néven emlegetett területen pályázati pénzből megvalósuló játszótér eszközei, számolt be róla Virág József polgármester. Első körben április végére várták a játékokat, de csak május 12-én kapják meg. Az összeszerelésre így kevés idő áll rendelkezésre, hiszen május 28-án a gyereknapi rendezvényen avatnák fel, így a telepítést végző cég négy embere mellé a polgármester önkénteseket is toborzott, akik a hétvégén segítenek, hogy minden játékelem időben a helyére kerüljön. Reményeik szerint a használatbavételi engedélyt is megkapják a rendezvény előtt.