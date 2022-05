Az elmúlt időszakban jelentős átalakuláson ment keresztül a megyei jogú város közgyűlésének összetétele.

Nem is elsősorban személyi változások okoztak rendetlenséget az átlag-választópolgárok fejében, mint inkább a Fidesz-KDNP pártszövetséget képviselő városatyákkal „szemben politizáló”, számos ellenzéki pártot és mozgalmat tömörítő Szolnoki Többség elnevezésű formációban felszínre került nézeteltérések, olykor heves viták okozta hovatartozás- és ülésrend-módosulás szolgáltatott, és szolgáltat jelenleg is jelentős fejtörést a választók számára (is).

A közgyűlés csütörtöki soros ülésén a döntéshozó testület tanácskozását levezető elnök, Szalay Ferenc polgármester jelentette be, hogy a szétesett korábbi helyett egy új Szolnoki Többség nevű csoport jött létre.