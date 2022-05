Frissítés - 18.39

Munkatársunk a helyszínről azt jelentette, hogy a Párizsban rekedt magyarok ismét kint vannak a reptéren, és várják a járatot, amivel remélhetőleg már hazajutnak.

Frissítés - 14:23

Megérkezett a Wizz Air válasza szerkesztőségünkhöz, melyet változtatás nélkül közlünk:

A Wizz Air tegnap 21:55-kor induló W6 2368 számú járatát kénytelenek voltunk átütemezni technikai problémák miatt, amely átütemezésről és az ezzel kapcsolatos tudnivalókról SMS-ben és e-mailben értesítettük az érintett utasokat. Az esetleges kellemetlenségekért ezúton is elnézést kérünk, az érintett utasok szállás és egyéb költségeit utólag ésszerű összeghatárig természetesen megtérítjük, ehhez a Wizz Air felületein vagy ügyfélszolgálatánál kell elindítania az igénylést és a számlák másolatát is be kell mutatni. A Wizz Air ezúton is elnézést kér az utasokat ért kellemetlenségekért, a légitársaság számára továbbra is utasai és személyzete biztonsága a legfontosabb.

Korábban írtuk:

Mintegy 200 utassal a fedélzetén kellett volna felszállnia a Wizz Air Párizsból Budapestre tartó járatának vasárnap éjjel 21.55-kor, ám a gép a jelenlegi információk szerint utasok nélkül érkezett a magyar fővárosba. Szolnoki kollégánk is ezzel a járattal tért volna haza.

Mint tőle megtudtuk, SMS-ben és emailen értesítette a társaság őket a járat törléséről. Később azt az információt kapták, hogy a gép az Orly helyett a Charles de Gaulle reptéren várta őket, de mivel nem tudták megszervezni, hogy buszokkal átszállítsák őket, a gép elindult Budapestre, utasok nélkül.

Az utasok a reptéren várták, hogy megtudják, mi történik majd velük Fotó: Beküldött fotó

Este tíztől hajnal ötig az Orly reptéren vesztegeltek, akkor intéztek nekik szállást, illetve ellátást két párizsi hotelben. Ezt sem a Wizz Air kollégáinak köszönhetik, hanem a reptér személyzetének, ugyanis a légitársaság elérhetetlen, sem az utasok, sem a repülőtér személyzete nem tudják felvenni velük a kontaktust.

Kollégánk kereste a konzulátust is, mint elmondta, ott azt javasolták nekik, foglaljanak jegyet mihamarabb egy másik légitársaságnál. Kollégánk talált is jegyet hétfőre, két személyre 150 ezer forintért.

Kisgyermekek is a reptéren vesztegeltek Fotó: Beküldött fotó

Az esettel kapcsolatban kerestük a Wizz Air sajtóirodáját. Érdemi választ nem kaptunk, csupán annyit írtak: „a Wizz Airtől várunk tájékoztatást arról, mi történt”.