Új közkonyha létesülhet a település piaca mellett, megépítéséhez a napokban nyújt be támogatási kérelmet az önkormányzat.

– Ez egy háromszáz adagos konyha lenne, melyet terveink szerint a későbbiekben még egy étkezdével is kibővítenénk. Az itt főzött ételekkel elsősorban az önkormányzati fenntartású intézményeinket, például az óvodát, vagy az idősek otthonát látnánk el, továbbá azokat a lakosokat is – főleg idősebbeket –, akik ezt igényelnék. Intézményeinkbe jelenleg egy martfűi vállalkozástól rendeljük az ételt, de számításaink szerint egy saját konyha működtetése gazdaságosabb volna, ráadásul a közmunkaprogramban megtermelt zöldségeket is fel tudnánk használni az ételkészítés során – magyarázta hírportálunknak Németh Lajos alpolgármester.

Mint megtudtuk: a konyha megépítéséhez a Terület- és Településfejlesztési Operatív Program Plusz pályázatán kétszázmillió forint értékben nyújtott be támogatási kérelmet az önkormányzat.