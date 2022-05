A hónap elejére tervezett Minden, ami Tajvan! program elemeként szervezett gasztronómiai bemutatót akkor betegség miatt lemondták. Végül új időpontban, szombaton tartották meg a Tiszazugi Földrajzi Múzeumban. Az érdeklődők megismerkedhettek az egzotikus szigetország mindennapjaival és különleges ételeivel, közel kétszázan gyűltek össze az intézmény udvarán.

Shih-chung Liu képviseletvezető köszöntőt mondott, majd a „ tajvani tekercs” elkészítésébe vezette be a rendezvény résztvevőit. Elmagyarázta a hozzávalók tulajdonságai, részletezte a konyhatechnológiai fortélyokat is. A napot ételkóstoló színesítette, így például a dansai noodles vagy a tápiókás bubble tea-t is megízlelték.