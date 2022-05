Lovasok, fogathajtók gyűltek össze az Érparti lovaspályán szombaton. Tizenhetedik alkalommal rendezték meg ugyanis a Szent Márton Fogathajtó Kupát. A szabadidős és pontszerző versenyen közel harmincan álltak a rajtvonalhoz.

Turai Attila, a rendezvényt szervező egyesület alelnöke elmondta, a város támogatása mellett szponzorok is a lovas nap mellé álltak, így nemcsak a kunszentmártoniakat, de még a környékbeli településen élőket is megmozgatták. A gyerekeket légvár, csillámtetoválás, lovaskocsikázás, de még veterántraktor-kiállítás is várta.