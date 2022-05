Magyarország Iparági egyeztetést hívott össze Orbán Viktor miniszterelnök csütörtökre a karmelita kolostorba, amelyen hazánk energiabiztonságáról tárgyaltak Brüsszel tervezett orosz olajembargója kapcsán – tájékoztatta az MTI-t Havasi Bertalan, a miniszterelnök sajtófőnöke. A magyar kormány képviselői az uniós tervezet nyilvánosságra hozatala óta többször leszögezték, a jelenlegi formában felelősen nem támogatható az Európai Bizottság újabb, Oroszországgal szembeni szankciós csomagja, az ugyanis lerombolná Magyarország energiaellátásának biztonságát – emlékeztetett.

Hozzátette: Brüsszel betiltaná az Oroszországból Európába irányuló kőolajszállítást, mégpedig rövid határidővel, Magyarország esetében a jövő év végétől.

A téma kapcsán az utca emberét kérdeztük Jász-Nagykun-Szolnok megyében arról, hogy mit szólna ahhoz, ha az embargó miatt egyik napról a másikra ezer forintra emelkedne az üzemanyagok literenkénti ára hazánkban.

Gulyás Ferencné, Karcag:

– Aggódva figyelem a híreket, remélem, nem valósul meg. Nem örülnék neki, ha tényleg ennyi lenne a benzin ára, mert sokszor rá vagyunk kényszerülve az autóval való közlekedésre, kerékpárral ugyanis nem lehet mindenhová eljutni. Családunk egy része vidéken él, kisbabával, csomagokkal ők is autóval közlekednek, a munkám miatt én is sokszor ülök kocsiba. A másik aggasztó dolog ebben, hogy az ezer forintos benzinár miatt jelentősen nőnének a szállítási költségek, ami az élelmiszerárak és a szolgáltatások drasztikus emelését is jelentené.

Gulyás Ferencné

Krokavecz László, Kenderes: – Nem tartanám jónak, de sajnos figyelve a napi híreket, reális lehet ez az ár, ami bennünket, termelőket is rendkívül rosszul érintene. Az így megnőtt szállítási költségeket az eladási árban a piacon nem tudnánk érvényesíteni, mert a vevők pénztárcája is véges. Elindulna egy dominóelv, ami nemcsak a mi gazdaságunkat, de a magyar családokat és az országot is nehéz helyzetbe hozná. Az energiahordozókkal nem szabadna játszani, hiszen évek kellenek a hazai olajcégnek más ellátórendszerre berendezkedni.

Krokavecz László

Mohi Zoltán, Szolnok: – Az Invictus Úszó és Vízilabda SC egy kis klub Szolnokon, de Martfűn és Mezőtúron is vannak tagozataink. Sportolóink az edzésekre és a versenyekre is rengeteget utaznak, ezért rosszul érintene bennünket a dráguló, ezer forintos benzinár. Nehezen tudnánk kigazdálkodni, nem szeretnénk ezeket a költségeket a szülőkre hárítani, akik így is nagyon sok terhet vállalnak. A növekvő benzinár a magánéletünkre is kihat, hiszen a szállítási költségek miatt tovább emelkednének az árak a kis- és nagykereskedelemben egyaránt.