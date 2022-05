Ha Kuncsorba, akkor Csorba Kupa! Talán nincsenek is olyanok a településen, de talán a megyében is kevesen vannak, akik ne ismernék a kis község hagyományos programját, melyet az elmúlt hétvégén újra megrendeztek, immár harmincnyolcadszor.

Benépesült a helyi sportpálya szombaton, a falu apraja-nagyja kilátogatott az alkalmi rendezvénytérre, ami – hűen nevéhez – természetesen sporteseményeknek is helyszínt biztosított. A községi kupa sok évvel ezelőtt olyan céllal „indult útjára”, hogy felelevenítse a régi népi és sportjátékokat.

Ma már modern köntösben, de természetesen a hagyományokra is odafigyelve, rendezik meg ezt a közösségkovácsoló eseményt.

Úgy véljük, hogy szükség van erre a tradicionális eseményre. A kuncsorbaiak szívesen látogatnak ki minden alkalommal, most is így volt. Ma már kevesebb a sportverseny, de törekedtünk arra, hogy azok között maradjon hagyományos elem is. Így a futóverseny, a kispályás foci és a tekefoci mellett a vállalkozó­kedvűek rönkhajításban is összemérhették ügyességüket

– emelte ki Gecser Bettina szervező.

Az önkormányzat munkatársa hozzátette, természetesen a szervezés során azokra is figyeltek, akik kevésbé sportosak.

Akadtak, akik inkább a gasztrovonalon ügyeskedtek a főzőverseny keretében, elmondható, hogy ott is szép vagyis inkább ízletes eredmények születtek. A gyerekek ügyességi népi játékokban tehették próbára magukat, szereplésükért zsetonokat kaptak, amit apró ajándékokra válthattak be

– sorolta Gecser Bettina.

Programban tehát nem volt hiány, mindenki talált számára megfelelőt, természetesen egész nap szólt a zene, több zenés-táncos bemutató volt, így azok is garantáltan jól érezhették magukat, akik csak kikapcsolódni érkeztek. Nagy érdeklődés övezte a mentőkutyás és a motoros ügyességi bemutatót, na és persze sokan voltak kíváncsiak Bunyós Pityu fellépésére is.

Mindezek mellett finom falatok, hűsítő italok és jó beszélgetések várták a Csorba Kupára kilátogatókat, akik egyébként nemcsak helyből, de a környékbeli településekről, sőt messzebbről is érkeztek.

A 38. Csorba Kupa keretében díszpolgári címet is átadtak. Stassné Ullár Hajnalka polgármester az önkormányzat nevében nyújtotta át az elismerést Rédai János korábbi településvezetőnek. A díszpolgári cím tulajdonosa 2003-tól 2019-ig volt polgármester Kuncsorbán.