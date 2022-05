– Ezelőtt nyolc–tíz évvel, amikor még létezett a szarvasmarhatelep, az önkormányzat a saját földje végén engedélyezte a szarvasmarhatrágya lerakását. Ám a helyi és környékbeli lakosok közül néhányan illegális szeméttárolónak kezdték el használni. Ezt a lucernaföldet azonban tavaly kénytelenek voltunk bevonni az adósságrendezési eljárásba a többivel együtt. Egy magángazdálkodó tulajdonába került.

Az új tulajdonos a kormányhivatal felé jelezte a problémát, a kormányhivatal pedig az önkormányzatot szólította fel, hogy vitesse el a hulladékot

– vázolta a kialakult helyzetet Mező József polgármester.

A most már nagyrészt magánterületre a szemtanúk szerint sokan autókkal hordták ki a szemetet. Mivel a felszólításban szereplő határidő hamarosan lejár, az önkormányzat a napokban el is kezdte a körülbelül ötszáz köbméteres – építési törmelékekből, gumiabroncsokból, háztartási, illetve zöldhulladékból álló – szeméthegy felszámolását, melynek magas költsége is a településre hárul.

– Számításaink szerint jóval több mint egymillió forintba kerül majd a szemét elszállíttatása. Érthető okokból ezen felszisszent a képviselő-testület, de le kell nyelnünk ezt a költséget, mivel erre köteleztek bennünket. Ám azért, hogy többé ilyen ne fordulhasson elő, felhívtuk a lakosság figyelmét arra, hogy milyen lehetőségei vannak a zöldhulladék és a kommunális szemét elszállíttatására. Vagyis, hogy ezeket a szolgáltató szervezetten elviszi, minden más hulladék tárolására a Törökszentmiklósi Hulladékudvar alkalmas. Emellett felhívtuk a figyelmet arra is, hogy a szerves trágyát is csak a földtulajdonos hozzájárulásával lehet elhelyezni bel- és külterületen – mondta a településvezető.

Habár a szemét elszállítása már elkezdődött, azt, hogy az adósságrendezési eljárás alól épphogy felszabaduló település miből gazdálkodja majd ki az árát, egyelőre nem tudja az önkormányzat

Pénzbírságot kap, akit tetten érnek

Mint azt Mező József polgármester elmondta: a településen ezentúl szigorú büntetésre számíthatnak az illegális szemetelők. A mező- és polgárőrök sűrűbben járnak majd az érintett területeken, és az önkormányzat kilátásba helyezte hulladékgazdálkodási bírság vagy helyszíni bírság kiszabását is.

A legmagasabb összeg – ha a jogsértés nem jár környezetveszélyeztetéssel, szennyezéssel vagy -károsítással, továbbá nem veszélyes hulladékról van szó – akár ötvenezer forint is lehet – emelte ki a településvezető.Hozzátette: az önkormányzat, a polgár- és mezőőrség keresi annak a lehetőségét, hogy vadkamerákat is kihelyezzenek az érintett területekre.