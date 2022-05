Immár interneten is lehet jegyet és bérletet vásárolni a Mezőtúr-Szarvas között közlekedő komp igénybevételéhez. A Mezőtúri Intézményellátó Kft. által bevezetett online jegyvásárló és jegykezelő rendszeren keresztül tíz-, illetve húsz alkalmas bérletet is lehet vásárolni, s a jegyeket elektronikus formában is be lehet mutatni a révátkelő kezelőinek.