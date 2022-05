Idén május 2–8. között rendezték meg tizedik alkalommal a TeSzedd! nevű akciót, mely Magyarország legnagyobb és egyre népszerűbb hulladékgyűjtő programja. Az akcióhoz idén is csatlakozott a Szolnoki ZöldErő csapata, akik pénteken és vasárnap is azon fáradoztak, hogy tovább tisztítsák a megyeszékhelyet.

Mint közösségi oldalukon írják, a vasárnapi gyülekezőnél nagy örömükre kiderült, hogy a feladatra jelentkező 24 lelkes önkéntes között sok gyermek is van. A feladat ezúttal a Felső-Szandai réten lévő bevásárlóközponttól északra fekvő füves, bokros terület és a mellette húzódó ártéri erdő megtisztítása volt. A terepen magas fű, bokrok és levágott, otthagyott faágak nehezítették az önkéntesek munkáját.

A hulladékok között volt kidobott televízió is Fotó: Szolnoki ZöldErő Facebook-oldala

A kétórás akció során összegyűjtött hulladékok ezúttal is szélen skálán mozogtak. A megszokottakon kívül a csapat tagjai találtak nyomtatót, több mikrohullámú sütőt, kerámia főzőlapot, routert, számítógép darabokat, televíziókat, néhány autógumit, porszívó és fűnyíró alkatrészeket, kamionos mobil wc-ket, penészes pénztárcát iratokkal és még sok minden mást is. Végül negyvenöt zsáknyi, továbbá sok, zsákba nem rakható hulladéktól sikerült megszabadítaniuk a kiszemelt területet.

Az összegyűjtött elektromos hulladékok befogadását és kezelését egy közeli elektronikai áruház vállalta magára. A csapat ezzel kapcsolatban hírportálunknak elmondta, értetlenül állnak az eset előtt, mivel ezeket az elektromos cikkeket a korábban említett áruháznál, illetve a környéken lévő hulladékudvarnál is leadhatták volna a szemetelők.

A Tallinn városrészen is szedték a szemetet

Nem csak a Szolnoki ZöldErő csapata, hanem a Tallinn, illetve az Alcsi városrészen összegyűlt önkéntesek is gyűjtötték a szemetet a napokban. Az akciót Ádám Csaba, a Tallinn-Alcsi Városrészért Egyesület elnöke is népszerűsítette, aki közösségi oldalán mondott köszönetet a lelkes segítőknek, akik több zsákot is megtöltöttek a földön, bokrokban, füves területekben megbúvó szeméttel.

Rendkívül népszerű a kezdeményezés

Az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM) által szervezett TeSzedd! hulladékgyűjtő akció során tavaly több mint 90 000 résztvevő 1900 önkéntes csoportban, 1500 helyszínen mintegy 3000 tonna hulladékot gyűjtött össze. A közösségi összefogást erősítő akcióban 650 oktatási intézmény és 272 államigazgatási szerv képviseltette magát, de a résztvevők között szép számmal akadtak munkahelyi közösségek, társadalmi szervezetek által létrehozott önkéntes csoportok és magánszemélyek is.