A Magyar Országos Horgász Szövetség (MOHOSZ) négynapos, május 12. és 15. között megtartott versenyét a Közép-Tisza-Vidéki Horgász Egyesületek Szövetsége (KTVHESZ) bonyolította le.

A középdöntőben nyolcvanan vettek részt, eredményeik alapján a versenyzők fele juthatott tovább a döntő megmérettetésre.

A versenynapokat megelőző három napban már megkezdődtek a pályán a hivatalos edzések, így a területet a hobbihorgászok már nem látogathatták. Május 11-én mindenkire nézve kötelező volt az edzés a versenyszabályzat előírása alapján.

A négyfordulós megméretés nyolc tízfős szektorban zajlott. A versenyzők pontokat gyűjtöttek a napi szektorbeli helyezésük alapján, melyek a verseny végén összeadódtak.

A versenynapok a szektorhelyek kisorsolásával indultak, majd mindenki elfoglalta a helyét. A verseny tíz órakor kezdődött, de tíz perccel előtte már be lehetett szórni az etetőanyagot.

A horgászok tizennégy óráig próbálhatták horogra csalni a halakat, majd mérlegelés következett. A versenyzők csak úszós felszereléssel horgászhattak, egyetlen egyágú horoggal. Más módszerek használatát még edzésnapokon is tiltotta a szabályzat. Szerencsére egyik nap sem esett versenyidőben az eső.

A csatorna pályája a technikás horgászatnak kedvezett, keresni kellett a halat.

A tapasztalatok pedig azt mutatták, hogy a halfogási lehetőséget tekintve a pálya szélső szektorai bizonyultak jobbnak, középen kevesebb kapás jelentkezett.

Ennek ellenére voltak szép fogások, még tizenöt kiló fölötti napi eredmények is születtek.

A középdöntőt végül hibátlan teljesítménnyel nyerte meg Nagy András. Második helyezettként Papp József, harmadikként Magyar Balázs állhatott fel a dobogóra, és vehette át az eredményéért járó kupát. A dobogósokkal együtt a verseny negyven legjobbja jutott be a döntőbe, melyet szep­temberben rendeznek meg a Deseda-tavon.

Nagy András (középen), Papp József (balra) és Magyar Balázs a dobogón Beküldött fotó

Fogásokat látva megállapítható, hogy 2016-hoz képest – akkor lett a szövetség a vízterület hasznosítója – teljesen átalakult a fogások összetétele

– összegezte tapasztalataikat Donkó Péter, a versenyt lebonyolító KTVHESZ titkára.

Akkoriban a versenyek alatt jellemzően törpeharcsára érte meg horgászni, most viszont szinte mindenki keszegezett, és meg is fogtak tizennégy-tizenhat kilónyi mennyiséget. A keszeg mellett akadt ponty, balin, még egy csukát is sikerült megfog­ni. A balinozás nem jellemző az ilyen jellegű versenyeken, de a halmozgást tapasztalták, volt is, aki megpróbálta, nem eredménytelenül

– számolt be róla Donkó Péter.