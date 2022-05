Nincs két egyforma eset, mindegyiket máshogy kell megközelíteni, feldolgozni. A szakmai kihívás az, hogy megtaláljuk a tűzvédelmi előírásoknak is megfelelő és a beruházónak is a legjobb megoldást. Természetesen a saját otthonomat is szakértői szemmel figyelem, ott is minden úgy van, ahogy az előírás szerint lennie kell – jelentette ki Vajó Sándor, aki szólt arról is, hogy a két évtized alatt sokat változtak a jogszabályok is.

Az Országos Tűzvédelmi Szabályzat most is nagy változás alatt áll, pont a minap tartottunk előadást a tűzoltóságon, ahol a tűzvédelmi megbízottakat, a tűzvédelmi vállalkozásokat, vállalkozókat készítettük fel a június 13-án életbe lépő szabályokra

– tette hozzá a díjazott, aki számára a kikapcsolódást a családi programok mellett a tűzoltókollégákkal való közös horgászás, versenyzés jelenti, kisebb-nagyobb halfogási eredménnyel. Bár édesapja a helyi díszmadár-egyesület vezetője, országosan elismert pintytenyésztő, őt nem követi ezen a pályán Vajó Sándor, akiben a városi díj átvételekor több érzés megfogalmazódott.

– Az egyik az értetlenség volt, hiszen azt gondolom, semmi mást nem tettem, mint húsz éven keresztül bementem dolgozni... Ezt rajtam kívül is rengeteg ember megteszi, de nem éri ilyen megtiszteltetés. A másik az öröm volt, hiszen ha belegondolok abba, kik azok, akik előttem ebben az elismerésben részesültek, örömmel tölt el a tudat, hogy az ő sorukba emelkedhettem. A családom is rendkívül büszke rám, a nejem ugyanilyen örömmel fogadta a gratulációkat, mint én magam, ez pedig nagy erőt ad a további munkához – tette hozzá Vajó Sándor.