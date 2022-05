Három nap alatt a térbeli távolság mellett időben is jókora utat tettek meg a szolnoki zarándokok, mivel a római kortól napjainkig terjedő időszakot fogták át a felkeresett helyszínek. Első állomásuk a meghitt, elmélkedésre buzdító környezetben fekvő grábóci szerb ortodox templom és kolostor volt, majd Sümegi József állandó diakónus és iskolaigazgató kalauzolásával a bátai Szent Vér Kegytemplommal, a középkori Magyarország egyik leghíresebb búcsújáró helyével ismerkedtek meg. Amíg a mai templom elődjét, a Szent László király által alapított bencés apátságot a török el nem törölte a föld színéről, számos történelmi esemény színhelye volt.

Többek között innen indult II. Lajos király a végzetes mo­hácsi síkra, s amint helyi kalauzunk elmondta, valójában e helyen is megrendítő emlék őrzi a török hódítás nyomát.

Az 1539-es oszmán támadás óta az akkor mártírhalált halt itt imádkozó tízezer zarándok ma is a kegyhely földjében alussza örök álmát. Lajos király nyomdokain járva, innen a szolnoki társaság is Mohácsnak vette az irányt, ahol a békés tájon a csata emlékjelei és a ma is folyó feltárás napvilágra hozott tömegsírja fölött a Boldog Asszony anyánk kezdetű régi magyar himnusz eléneklésével adóztak a hazánkért elesett hősök emlékének.

Szintén az ő emléküket őrzi a következő helyszínként meglátogatott mo­hácsi Magyarok Nagyasszonya-templom, ismertebb nevén fogadalmi templom, mely hazánk első betonhéjazatú épületeként Árkay Aladár és fia, Árkay Bertalan mérnöki tehetségét dicséri. Alapkövét a csata négyszázadik évfordulóján, 1926-ban helyezte el Zichy Gyula kalocsai érsek. Egy újságcikk során nehéz volna egy bőséges program valamennyi állomását: a siklósi várat, a világiasabb élményt nyújtó villányi borvidéket, az Árpád-kori falfestményeket őrző nagyharsányi református templomot, továbbá Pécs monumentális székesegyházát, az Unesco által a világörökség részévé emelt ókeresztény temetőjét, majd a török kiűzését követően mozlim imahelyből keresztény istenházává vált dzsámiját részletesen sorra venni, így az út két, lelkileg különösen emlékezetes állomására térünk ki bővebben.

Máriagyüdön, hazánk egyik legjelentősebb Mária-kegyhelyén rendkívül felemelő lelki élmény fogadta a szolnoki zarándokokat.

Mivel az út során a felkeresett templomokban a csoportot kísérő atyák vagy önállóan, vagy a helyi plébánossal együtt miséztek, így Máriagyüdön is az utóbbi történt. E szentmise különös lelki ajándéka volt, hogy Keresztes Andor atyával, a bazilika plébánosával együtt a jelenlévő, fogyatékkal élő embertársainkért ajánlhatták fel, s közben hatalmas erővel érintette meg a résztvevőket az itt tapasztalt, mindent betöltő szeretet élménye.

A társaság másik maradandó emlékének helyszíne a szép, modern pécsi pálos rendház, az egyetlen magyar alapítású szerzetesi közösség otthona volt. Ebben a kolostorban él jelenleg Bíró László megyés püspök, katonai ordinárius atya, aki miután fogadta a szolnokiakat, s különös megtisztelésként az ő részvételükkel celebrálta püspökké szentelésének huszonnyolcadik évfordulós szentmiséjét, majd látta el lelki útravalóval a szolnoki zarándokokat, akik a késő esti órákban érkeztek haza a megyeszékhelyre. Hosszan lehetne még sorolni ennek az útnak a számos élményét. Befejezésül talán egyet emelnénk ki közülük.