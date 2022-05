A szombat esti, közönségtalálkozóval egybekötött esemény számos érdeklődött vonzott.

– Sok szállal kapcsolódom Szolnokhoz, hiszen nem messze, Újszászon élnek a szüleim, én is ott nőttem fel. Nagyon régóta készítjük ezt a filmet, most jött el az az idő amikor már nincs sok feladat vele. Tehát, igazából most nyugodtabb vagyok mint akkor, amikor dolgoztam rajta – mondta a vetítés előtt a rendező.

A Nemzeti Filmintézet Inkubátor-programjának támogatásával készülő Zanox- Kockázatok és mellékhatások című romantikus sci-fi egy vidéki iparvárosban zajló gyógyszerkísérlet körül bonyolódik, amelyben egy tizennyolc éves fiú véletlenül szert tesz az időutazás képességére.

A film operatőre Gajdics Dávid, vágója Kis André. Főszereplői Erdős Lili, a Színház- és Filmművészeti Egyetem hallgatója és Bálint Előd, aki kolozsvári Babes-Bolyai Tudományegyetem Színház és Film Karán végzett, már csak az államvizsgája van hátra.

– Nem gondoltam hogy megkapom majd a szerepet, de úgy voltam vele hogy megpróbálom, és nagyon örültem hogy sikerült. Én inkább nyitott személyiség vagyok, viszont Misi, a karakterem nem ilyen, ő egy zárkózott figura. Ennek ellenére tudtam vele azonosulni, hiszen mindenkiben van egy kis Misi, aki félénk, visszahúzódó, és nem meri a kezébe venni az életét. Voltak a forgatásnak nehéz pillanatai is, vagy akkor, amikor egy-egy felvétel technikailag nehezebb volt, vagy amikor színészileg volt megterhelőbb a jelenet, de a stáb és a színészek közötti bizalom hamar kialakult, a közös pillanatok pedig átsegítettek a nehézségeken – nyilatkozta az eseményen a főszereplő.

A Zanox című film május huszonhatodikától látható a mozikban.