Negyvenhét millió forintot nyertünk, melyből a közösségi házunk elmaradt korszerűsítési munkálatait valósítjuk meg–számolt be a TOP Plusz pályázatának eredményéről Bander József, Tiszapüspöki polgármestere. Az épületet ugyanis 2011-ben csak nyolcvan százalékban tudták felújítani, a mostani támogatás segítségével ezt fejezné be az önkormányzat.

– Ebből az összegből a kazánházat korszerűsítjük, emellett, ami nagyon fontos, a nagyterem és színpad álmennyezetét és világítását tesszük rendbe. Ugyanis az álmennyezet nincs hőszigetelve, emiatt a meleg jelenleg akadálytalanul áramlik a padlástér felé. A pályázati pénzből mintegy ezer négyzetméteren hőszigeteljük, emellett a hátsó öltözőrészt, illetve melegítőkonyhát újítjuk fel–sorolta a várható fejlesztéseket a település vezetője.

Kengyelen a József Attila Művelődési Ház és Könyvtár rég várt fejlesztése kezdődhet meg, mintegy negyvenhat millió forintból.

–Míg az épület alsó szintje a hetvenes-nyolcvanas években épült, a teteje a rendszerváltás után, a kilencven éves közepén került rá. Nagyon ráfér már a fűtéskorszerűsítés, a hőszigetelés és a nyílászárók cseréje, hiszen még régi típusú radiátorokkal fűtjük az épületet és hőszigetelés sincs–mondta Gál József, Kengyel polgármestere.

Több idősotthon megújul

Százötven millió forintot nyert Tiszasas a TOP Plusz pályázatán, a jelentős összeget a helyi idősek otthonának energetikai korszerűsítésére költik.

– A tervek között a napelemek telepítése, a nyílászárócsere, a fűtési rendszer korszerűsítése, illetve a negyven férőhelyes épület szigetelése szerepel – tudtuk meg Vágner István polgármestertől.

Nemcsak a megítélt összeg, de az épület is igen nagy, hiszen az évek alatt mindig plusz szárnyakkal bővítették.

A téli időszakban havonta hétszázezer forint a havi gázszámla, pedig nem is volt igazán hideg, ha ezt le tudjuk felezni a munkálatok utánra, az komoly – akár évi négy-öt millió forint – megtakarítást jelent az önkormányzatnak- fejtette ki.

Újszász még ennél is többet, közel kétszáznegyvennégy millió forintot nyert a pályázaton. Az összegbe nem csak a Zagyvaparti Idősek Otthonának, de a helyi könyvtár épületének energetikai korszerűsítése is belefér– tudtuk meg Dobozi Róbert polgármestertől. Az összeg jelentős részét, majdnem kétszázmillió forintot az idősek otthona kastélyépületének felújítására fordítják, vagyis, a nyílászárók cseréjére és mennyezeti hőszigetelésre. A forrás többi részéből pedig a könyvtár épületén végzik el ugyanezeket a munkálatokat.

Sportlétesítményt is korszerűsíthetnek

Mezőtúron a városi sportcentrum és a hozzá tartozó sportcsarnok energetikai és építészeti felújítására nyílik lehetőség a sikeres TOP plusz pályázat segítségével.

Szívügyünk a sport, ezért külön örülünk, hogy megújul a városi sportélet központi helyszíne – emelte ki Herczeg Zsolt polgármester.

A kétszázötven millió forint összegű projekt keretében az épületegyüttes energetikailag és építészetileg is korszerűsödik.

– A székházrészen teljes homlokzati hőszigetelés történik, ezáltal a homlokzat is megújul. A nyílászárókat kétkamrássá alakítják a szakemberek, a fűtésrendszer megújulását kondenzációs gázkazánok, új radiátorok és új csövek garantálják majd. Az épület tetejére napelemek kerülnek és az elektromos hálózat felújítását is tartalmazza a projekt. A csarnok új, korszerű fedést kap majd, mely víz- és hőszigetelési szempontból megfelel a mai előírásoknak, valamint az elektromos fűtőtesteket is jobb hatásfokúra, környezetbarátra cserélik – sorolta a városvezető.

Tízmilliárdok jutnak a megyének

A Kossuth úti tagóvoda illetve a Bacsó Béla úton található Biztos Kezdet Gyerekház komplex energetikai fejlesztését végzik el Törökszentmiklóson az elnyert több, mint százötven millió forintból.

–Az épületek új homlokzati és födém hőszigetelést kapnak, emellett korszerűsítjük a fűtést, valamint kicseréljük a nyílászárókat is–tájékoztatta kapunkat Marsi Péter,a városfejlesztési osztály vezetője. Hozzátette, a pályázati forrásból emellett az Egyesített Gyógyító- Megelőző Intézetre is jut, az épületre napelemes rendszert telepítenek, a felhasznált villamosenergia egy részének kiváltása érdekében.

Az ezernégyszáz lelkes Tiszasüly pedig a polgármesteri hivatalt, illetve a könyvtár épületét korszerűsíti az elnyert, több mint százötvenhat millió forintos támogatásból.

A megye egészére egyébként több, mint nyolcvannyolc milliárd forint fejlesztési keret jut a TOP Plusznak köszönhetően, ebből tavaly decembertől közel harmincöt milliárd forintos keretösszegre lehetett pályázni. Az idei első félévben pedig további harminc és fél milliárdos pénzügyi forrás nyílt vagy nyílik még meg különböző jogcímeken.

Fejlődik a Jászság is

Energetikai korszerűsítésre több jászsági település, mint Jászberény, Jászágó, Jászárokszállás és Jászjákóhalma is jelentős forrásokat nyert a TOP Plusz Programon.

Utóbbi településen az Idősek Klubja épületének energetikai korszerűsítésére költhet közel harmincötmillió forintot az önkormányzat. Az épületen időszerűvé váltak a munkálatok, hiszen harminc éve nem újították fel. A nyílászárók régiek, a vakolat kopott és elavult a fűtési rendszer – tudtuk meg Terjéki Tünde polgármestertől.

– A projekt keretében kicseréljük a régi nyílászárókat, külső hőszigetelt vakolatot kap az épület és fűtéskorszerűsítést végzünk – részletezte a településvezető. A beruházás lebonyolításához a projektmenedzsmentet már kiválasztotta az önkormányzat. Terveik szerint nyár végére megvalósulhat a fejlesztés.