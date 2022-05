A tizenhat fiatal és két edzőjük már hetekkel ezelőtt elhagyták otthonukat. Gyakorlatilag egy-egy sporttáskával indultak útnak a mariupoli térségből, először Kárpátaljára, majd onnan a napokban Szolnokra érkeztek. Ide már nagyon kevés ruházattal és kevés pénzzel jöttek, s ezt a hiányosságot szerette volna némileg enyhíteni a Rotary Club Szolnok. A klub tagjai tegnap adták át a fiataloknak szánt csomagokat.

Nem egy tervezett program keretében találkozunk, hanem a sajnálatos helyzet tette ezt szükségessé. Ennek ellenére mi örömmel köszöntünk itt Szolnokon benneteket és igyekszünk segítséget nyújtani. A politikára sajnos nincs hatásunk, de azért sokat tudunk tenni, hogy itt létetek alatt hogyan érzitek majd magatokat

– szólt a fiatalokhoz Gávris Szabolcs.

A szolnoki klub elnöke ennek kapcsán elmondta, hogy a háború kitörése után szervezetük hatszázezer forintot különített el a menekültek megsegítésére.

Az összeg egy részével a magyarországi Rotary Klubok közös Kárpátaljai segítő akciójához, illetve egy nagy nemzetközi Rotary projekthez csatlakoztak. Ezáltal az Ungvári Szent Mihály Egészségügyi – Szociális Gyermekrehabilitációs Központ működését segítik, amely most az Ukrajna belső részéből érkező árva, beteg gyerekeket is fogadja.

– A másik részét pedig itt helyben szeretnénk arra használni, hogy az ide érkezőket támogassuk. Most már azt is tudjuk, hogy ti vagytok azok, akiknek igyekszünk megkönnyíteni a Szolnokon töltött napjait. Reméljük, hozzájárulhatunk, hogy folytassátok a sportot, s bízom benne, hogy a sok nehézség, kellemetlenség ellenére az itt töltött pár hét jó emlék marad számotokra – tette hozzá Gávris Szabolcs, aki minden fiatalnak egy-egy ruhacsomagot adott át. A rotarysok az edzők, egyben kiváló versenybírók speciális öltözetének beszerzését is támogatták.

Gávris Szabolcs, a Rotary Club Szolnok elnöke (jobbra) minden fiatalnak egy-egy csomagot adott át Fotó: Nagy Balázs

Sokan tesznek azért, hogy az ukrajnai csapat a körülmények ellenére jól érezze magát. A Szolnoki Tankerületi Központ, általuk a szállásadók is mindenben segítik a fiatalokat, illetve lehetőséget biztosítanak, hogy a helyi dzsúdósokkal közös edzéseken vegyenek részt.

Köszönettel tartozunk a helyi dzsúdó szakosztálynak, Török Ferenc szakosztályvezetőnek, és munkatársainak, hogy edzéslehetőséget biztosítanak számunkra. Naponta kétszer tréningezünk, amire nagy szükségük van a gyerekeknek

– mondta el Borovyk Andrii. A csapat egyik edzője hozzátette: szavakat sem talál arra, hogy kifejezze, mennyire hálásak mindazoknak, akik segítik őket itt tartózkodásuk idején.

Mindent megtesznek, hogy jól érezzük magunkat! Természetesen, ha tehetnénk azonnal hazautaznánk, hiszen számunkra Ukrajna a legkedvesebb ország. Mert jó vendégségben, de legjobb otthon lenni

– tette hozzá elérzékenyülve az edző, aki végül magyarul is szólt az adományozókhoz:

Köszönöm!

A Szolnok Városi Kollégiumban a dzsúdós fiatalok mellett másik ukrajnai csoport is átmeneti otthont kapott.

Nagyjából negyven kisgyermek érkezett korábban, akik szintén sportolók, mégpedig futballoznak.

A gyerekeket elkísérték az édesanyák és olyan is akadt, akinek a testvére is jött. Közülük többen már hazautaztak, jelenleg is vannak, akik tervezik a visszaindulást, ami természetesen az otthonaikból érkező hírektől is függ...